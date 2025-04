搖滾天團「槍與玫瑰」5月第三度來台！　Axl Rose相隔7年絕佳狀態回歸

記者蕭采薇/台北報導

美國傳奇搖滾神團「槍與玫瑰」(Guns N’ Roses)將帶著他們的《Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour》世界巡演三度來台,此次巡演陣容將由靈魂人物與主唱Axl Rose領軍,還有「吉他之神」Slash與經典貝斯手Duff McKagan兩尊元老,在可容納1.5萬人的桃園陽光劇場演出。

▲槍與玫瑰五月來台開唱。(圖/爻域文創提供)



槍與玫瑰今年成軍剛好邁入40年,樂壇地位可與齊柏林飛船、深紫色等經典樂團分庭抗禮,於2012年被選入搖滾名人堂。他們1987年發行的首張專輯《Appetite For Destruction》,是美國史上最「石破天驚」的出道專輯,熱賣3000萬張創下史上最暢銷首張專輯佳績,也是樂評人心中最歷久不衰的搖滾專輯之一。

1991年槍與玫瑰同天發行《Use Your Illusion I》和《Use Your Illusion II》兩張專輯,一發行即攻佔告示牌200專輯榜冠、亞軍,作品還包括5白金專輯《G N’R Lies》、《Greatest Hits》和白金專輯《The Spaghetti Incident?》、《Chinese Democracy》。歷年累積總銷量達一億張。

他們的2025年世界巡演從亞洲起跑,台灣是繼韓國、日本的亞洲第三站。此次巡演場次遍及亞洲、歐洲與中東地區,他們也將首度在沙烏地阿拉伯、喬治亞、立陶宛和盧森堡演出。

槍與玫瑰2009年首度來台、2018年二度來台更有回鍋的Slash合體,這一次是他們相隔7年後第三度來台。持續關注樂團成員動態的樂迷,其實老早就注意到、並在社群平台與討論區熱烈討論關於主唱Axl Rose的現況。

有樂迷指出,Axl Rose 近來臉色紅潤、體態結實,更在舞台上自帶沉穩且更強大的氣場,看得出他早已告別年少輕狂的混亂,將身心調整得比過去更好,並散發著一股真心享受著在舞台為樂迷表演的感覺。有樂迷在IG分享他去年的模樣,讚歎道:「他看起來狀態超棒!他的體重減輕了而且再度綻放笑容。」台灣樂迷再等一個月,就可親自見證Axl Rose的絕佳狀態。

經過本世紀最受矚目的重新合體,槍與玫瑰曾在Coachella音樂節上頭條登場,並在2016至2019 年的《Not In This Lifetime... Tour》賣出超過500萬張門票,排名史上第四高收入的演唱會巡演,現在這輛「夜行列車」將繼續全速前進,並於5月10日晚上7點駛進桃園陽光劇場,讓樂迷享受為時3小時的神級搖滾,門票於4月6日下午1點正式開賣。