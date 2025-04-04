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中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

記者陳芊秀／綜合報導

44歲日本歌手中孝介於3月28日因涉嫌對男子性侵，被以現行犯逮捕，他的歌聲被譽為「世上最溫柔的歌聲」，加上曾演過台灣電影《海角七號》，涉及性犯罪震驚各界。而他疑似有開設私人帳號，被日本網友挖出，貼文更出現事件發生的澡堂。

▲▼中孝介私人帳號被挖出。（圖／翻攝自X）

▲中孝介涉澡堂性侵案，以現行犯被警方逮捕，本人向警方否認犯行「完全不記得了」。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，社會線記者表示，中孝介涉嫌在品川區內的公共澡堂對一名素不相識的20多歲男性有猥褻行為，受害男性發現後將其壓制，通知工作人員，後來被依照不同意性交罪逮捕。且案發時間在凌晨2點，澡堂內只有被害者與中孝介兩人。

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當地居民表示，這是一家頗受歡迎的老字號澡堂，經常吸引附近住戶造訪，但到了深夜，客群逐漸改變，吸引許多粗獷風格的年輕人到來。此外，日網發現疑似是中孝介的私人社群帳號，該帳號在案件發生前20分鐘有一則貼文，上傳了該澡堂的外觀照，配文：「雖然就在附近，但第一次來，雖然空間不大，但還不錯。」

▲▼中孝介私人帳號被挖出。（圖／翻攝自X）

▲中孝介私人帳號被挖出，澡堂性侵事件發生前20分鐘，該帳號發文附上澡堂外觀照。（圖／翻攝自X）

雖然帳號的貼文，人物都沒有露臉，但根據粉絲描述，帳號的生日與中孝介一致，而且當中孝介因工作造訪台灣時，該帳號也同步上傳了跟台灣有關的內容。而且該帳號時常曬出自己的裸照以及性影像，還有批評政治的發文。

▲▼中孝介私人帳號被挖出。（圖／翻攝自X）

▲日網挖出疑似中孝介私人帳號，貼文大多是裸照還有性影像，以及批評政治的發文。（圖／翻攝自X）

中孝介涉性侵被當現行犯逮捕，所屬經紀公司發聲明，表示「正在確認事實關係」。而他本人在接受警方調查時，則否認嫌疑，並稱「完全不記得有這件事」。

▲▼中孝介私人帳號被挖出。（圖／翻攝自X）

▲中孝介經紀公司發聲明。（圖／翻攝自X）

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