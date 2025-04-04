遇大地震！瑤瑤曝丫頭「第一時間暖舉」：此生有妳，我孤老也不遺憾

記者張筱涵／綜合報導

緬甸於3月28日發生規模7.7（芮氏規模8.2）的強震，鄰近的中國與泰國皆感受到明顯搖晃。當時正在泰國旅遊的藝人瑤瑤（郭書瑤）、丫頭（詹子晴）與茵聲，也親歷這場震撼。

▲瑤瑤、丫頭和茵聲感情要好。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



郭書瑤於4月4日在社群平台發文，分享地震發生時的驚險情形與內心感觸，透露危急時刻是丫頭第一時間牽著她逃離：「地震發生的那一刻，人們驚叫四處竄逃，還來不及反應，這女子就抓著我找安全的地方避難。」

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事後冷靜下來，丫頭更坦白對她說：「我不抓著妳我怕妳不跑，怎麼樣至少要在一起。」這段話讓郭書瑤深受感動，直呼：「在恐懼裡會為我而勇敢的女人，連無常的邊緣都一起經歷了，此生有妳相伴，我孤老也不遺憾。」

▲瑤瑤感謝丫頭第一時間暖舉。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



郭書瑤也在貼文中感性感謝生命中有丫頭的陪伴，祝福對方未來一切順遂幸福。此外，她也在文中提到這趟旅行是由金主「森田」所策劃，讓她們留下難忘回憶。

▲瑤瑤、丫頭日前到泰國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



【瑤瑤IG全文】

地震發生的那一刻，人們驚叫四處竄逃，還來不及反應，這女子就抓著我找安全的地方避難，冷靜後她說「我不抓著妳我怕妳不跑，怎麼樣至少要在一起」在恐懼裡會為我而勇敢的女人，連無常的邊緣都一起經歷了，此生有妳相伴，我孤老也不遺憾 感謝生命裡有妳的出現，願未來的日子裡妳能輕鬆順遂幸福的過每一天！❤️ @ava112411

感謝金主爸爸 @artpaul0331 策劃的一切，讓我們擁有美好難忘的回憶，我和小仙女 @ferrtsss 生日突襲成功～（是說我們真的很適合飯店服務員的角色）