出道不到半年　男團成員受邀時裝周走秀...裙裝造型帥翻

記者蔡琛儀／台北報導

男團「SEVENTOEIGHT」成員陳柏佑、鄭美祥日前首度體驗台北時裝周走秀，首次挑戰人生第一次穿裙裝，才剛出道不到半年的兩人為了走秀初體驗，特別進行一個月的魔鬼訓練，除了接受經紀公司安排每天上美姿美儀及台步課，兩人還自主貼牆「罰站」一個月，只為了讓腰能直挺。

▲▼男團SEVENTOEIGHT陳柏佑、鄭美祥台北時裝周走秀。（圖／天空娛樂提供）

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他們為求求完美，還主動在上台前三天斷食，再加上平常男團的基礎體能訓練及舞蹈課，讓兩人身形更加結實，不過也因此吃盡苦頭，第一次斷食的鄭美祥苦笑說：「斷食的時候又被食物香味襲擊，太痛苦了！根本是修羅道訓練！」陳柏佑則索性在團員吃飯的時候先躲起來，然後自己狂喝水，「只能靠喝水度日當作排毒。」

提及兩人走秀的過程，陳柏佑表示：「走秀時非常投入在情境中，能跟專業模特兒一起走秀當下有點感動，謝謝品牌的主理人們給我大大的情緒價值，讓這一切都成真了！」平時幽默、風趣的鄭美祥也一改風格，表示：「當下覺得世界都暫停了，只有我一個人在走路，我們就像是從雜誌走出來的人一樣，非常有態度跟風格。」

▲兩人第一次穿裙裝。（圖／天空娛樂提供）

其餘五位團員當天都坐在台下支持，隊長陳麒文表示：「看他們走秀怎麼比自己選秀決賽還緊張！」忙內帝翁說：「美祥哥、柏佑哥平時很愛開玩笑，上伸展台他們很嚴肅沒有表情，但其實他們一定超想笑！」看得出團員們日常的好感情。王學駿則幽默表示：「每天看他們在宿舍貼牆罰站，練習美姿美儀，還以為是經紀人懲罰他們。」

SEVENTOEIGHT接下來將動身前往南韓閉關受訓，目前在公司安排下進行行前一連串的體能課、舞蹈課、語言課程、說話課、歌唱課、戲劇課，儲備好滿滿的電力準備到南韓蓄勢待發，出發前將於4月20日及4月26日分別於高雄及台北舉辦暫別粉絲見面會。

▲男團SEVENTOEIGHT其他成員到場看秀。（圖／天空娛樂提供）