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龔俊追星成功！撩女神迪麗熱巴被抓包「害羞撞頭」　親揭背後原因

記者黃庠棻／台北報導

迪麗熱巴在八大戲劇台推出的最新古裝劇《安樂傳》中，為了家族復仇改名換姓，性格上也做了變化，由於第二個角色活潑、喜愛交友，她透露五湖四海皆朋友的個性，其實和她本人有些差異，私下的她其實不善交際。

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

事實上，迪麗熱巴個性慢熱，因《安樂傳》和劉宇寧再度同台對戲，過去她曾表示兩人在首次合作的《長歌行》中無話可說，這回再續戲緣已是無話不談。

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▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧（右）、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

八大戲劇台2日起晚間九點全台首播古裝劇《安樂傳》，由迪麗熱巴、龔俊及劉宇寧演出。迪麗熱巴飾演家族慘遭滅門、背負冤屈的將相之女，為了替家族平反，隱姓埋名展開復仇。其後，她遇上太子龔俊，以及一直都知道她身份秘密的尚書劉宇寧。

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊（右）主演。（圖／八大電視提供）

劉宇寧劇中角色對迪麗熱巴的情感猶如古代版的大仁哥，默默守護對方、無時無刻伸出援手幫忙；由於他和迪麗熱巴在上一部作品，兩人屬於敵對關係，劉宇寧笑稱從「追殺」到這一部是「追愛」，他希望未來再合作時是相親相愛，劉宇寧開玩笑說，這也算是人生圓滿了。

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

飾演太子的龔俊，劇中俊美外貌被描述是「容冠中原」，對於這樣的人物形象是否會帶來壓力，龔俊大方回應不會，但坦言在拍攝這部戲時，是自己最瘦的時候，體重一直維持在65公斤，他自認演古裝劇瘦一些比較能展現美感。

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

龔俊和迪麗熱巴的在劇中有一些感情互動，過程中他有時會露出害羞笑容，還被劇迷發現他撩妹一度結巴。龔俊解釋台詞會講到結巴，就像見到偶像一樣，不自覺會流露出一些情感，會有一些害羞，有時候不是裝的，是真實反應。

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊主演。（圖／八大電視提供）

▲《安樂傳》由迪麗熱巴、劉宇寧、龔俊（左）主演。（圖／八大電視提供）

而龔俊和迪麗熱巴劇中的「鼻咚戲」，他透露這是臨場碰出來效果，因為他記得劇本只描述兩人慢慢靠近，因此身高186公分的龔俊，與迪麗熱巴在走位過程，當下臨機一動覺得他撞到頭的橋段，可以突顯兩人見到面的尷尬，因此設計加進這個小動作，讓男女主角互動上更加自然、生動有趣。《安樂傳》4月2日起，每週一至五晚間九點於八大戲劇台全台首播。

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龔俊, 迪麗熱巴, 安樂傳, 劉宇寧

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