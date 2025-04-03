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《化外》結局倒數！張鈞甯山上工寮動手術　曝私下拍攝過程超艱辛

記者黃庠棻／台北報導

《The Outlaw Doctor 化外之醫》本週劇情進入最高潮，張鈞甯和連炳發走進一間位於偏遠山上工寮，將面臨影集中最艱困的醫術和環境挑戰，同時間兩人的感情也在患難中更進一步。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯和連炳發在高壓下完成了傷患治療和分娩接生，兩人深夜在山中獨處、星空下相訴心事，氛圍逐漸曖昧，讓觀眾好奇「飯碗（范琬）CP」後續發展。但張鈞甯談及這場戲時忍不住叫苦連天「最大挑戰是艱困的拍攝環境，尤其是那裡沒有廁所，大家都得憋尿，這讓拍攝變得非常辛苦。」

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

在《The Outlaw Doctor 化外之醫》中，張鈞甯和連炳發為救助一名因搬運木頭導致肩膀骨折受傷的移工，進入偏遠山中工寮，又同時遇到懷孕的移工突然破水，張鈞甯只好火速當「產婆」幫接生，卻發現嬰兒出生後未哭啼，母嬰皆在生死關頭間徘徊，讓她心急如焚。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯透露該場救援戲需要注意很多小細節，劇組和演員都需要極大的耐心「手術通常都需要用特殊道具，但因為是在工寮緊急處置，我們只能用工具箱裡的工具來替代真正的醫療器械，這也讓過程變得更加有挑戰。」其實不只戲裡緊張刺激，戲外也相當不容易，張鈞甯表示，這場戲並非棚內拍攝，而是劇組大批人馬真實前往山上的鐵皮屋取景「拍攝團隊不僅需要將醫療器材和工具搬上山，這讓拍攝過程變得非常艱難。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

另一方面，黃大煒在影集中飾演醫療器材代理進口商「祚家群」，同時致力於幫助失聯移工獲得良好的醫療服務，因此極力招攬連炳發成為夥伴，但黃大煒背後隱藏著許多不可告人的秘密和非法交易，其中疑似涉及器官販賣和人蛇集團，導致連炳發再度陷入危機。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲黃大煒在影集中飾演醫療器材代理進口商。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

黃大煒透露「我花了很多時間去想這個角色，他有很多介於『灰色地帶』的行為。」他解釋道，由於這位企業家有許多情感和不同動機，希望透過他的演繹能更貼近現實中複雜的人物。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》連炳發與張鈞甯面臨最大困難手術。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲黃大煒在影集中飾演醫療器材代理進口商。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後收到許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後收到許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》於每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。

▲連炳發演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》圈粉無數。（圖／Hami Video提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》播出後收到許多好評。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費，邀請所有觀眾一同觀賞這部高規格製作的國際醫療犯罪影集！另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。大結局直播同樂會將於4月12日晚間登場，詳細活動資訊請見《The Outlaw Doctor 化外之醫》FB粉絲專頁。

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