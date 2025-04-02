前樂天女孩離婚再發文！　「旁觀者評斷加深傷害」洩心聲

記者王靖淳／綜合報導

前樂天女孩李芳上個月發文證實，和日前因酒駕自撞丟工作的前樂天桃猿外野手邱丹離婚，消息曝光後引發討論，今（2）日又透過IG吐露心聲，「旁觀者的評斷從來不會改變事實，卻能加深傷害。」

▲李芳曾是樂天女孩之一。（圖／翻攝自Instagram／hanaoipe）

李芳指出，人們往往選擇相信那些符合自己期望的事，而忽視真相的原貌，她認為這樣的行為沒有對錯，只是人性的自然反應，「世事並無絕對，只有立場不同。」並表示，旁觀者的評斷不但無法改變事實，甚至還有可能加深對別人的傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李芳強調，沒有親身經歷他人的人生，就不應該妄加揣測，「正所謂未經他人苦，莫勸他人善。」面對外界的與論，李芳認為與其在意，不如專注自身價值，「誤解不需要爭辯，因為懂的人自然明白。」並表示，有時候選擇沉默，並非懦弱的表現。



▲李芳離婚後再發文。（圖／翻攝自Instagram／hanaoipe）

李芳認為幽默是低成本的奢侈品，只要有點創意，就能把每天過得像VIP。她更比喻人生就像Wi-Fi訊號，不僅時強時弱，偶爾還會斷線，最後，她自我勉勵：「就算沒網路，還是能用自己的流量繼續前進。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「加油」、「妳很棒」、「妳真的很勇敢。」