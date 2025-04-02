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台AV女優日本出道作「超越河北彩伽」！　達人讚誠意足：有望第二支

記者顧齊祐／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）於近期宣布再次進軍日本AV界，其首部作品一上架便在日本排行榜上表現亮眼，甚至超越了日本AV女優河北彩伽。為此，AV達人一劍浣春秋也給予Tiny的作品高度評價，並猜測她將會有第二部作品推出。

▲Tiny再度進軍日本AV界。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

▲Tiny再度進軍日本AV界。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

日本成人網站FANZA近日公布了三月的DVD銷售排行榜，第一、二名皆由日本寫真女星瀬戸環奈包辦，而第三名則由台灣女優Tiny拿下。Tiny也在限時動態幽默地表示，自己就像一支股票，因為粉絲每天都會關注她的成績變化。

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▲Tiny笑說自己就像一支股票。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

▲Tiny笑說自己就像一支股票。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

針對Tiny的成績，AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》網站發文指出，這個名次可能會讓網友們感到驚訝，但如果觀察網拍賣家的銷售數字，就會發現Tiny的名次並不意外。他猜測，有不少日本粉絲對Tiny感到好奇，因此讓她的作品衝到了第3名，超越了日本AV女優河北彩伽。

▲Tiny在日本網站的銷售排行榜衝上第三名。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

▲Tiny在日本網站的銷售排行榜衝上第三名。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

一劍浣春秋最後表示，Tiny的作品誠意十足，且完成度相當高，認為足以引起其他片商的關注，所以可能有機會還能夠見到Tiny的第二支作品。

▲AV達人猜測Tiny將有第二支作品。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

▲AV達人猜測Tiny將有第二支作品。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

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