雪兒舞台裝飆破500萬！瑪麗蓮夢露、布蘭妮經典戰袍也全數高價成交

▲左：雪兒（Cher ）2002 年演唱 “If I Could Turn Back Time”在舞臺穿著由鮑勃·麥基 (Bob Mackie) 設計的服裝。中: 布蘭妮·斯皮爾斯（Britney Spears ） 2001 年穿著鮑勃·麥基設計的法國金屬線工藝《Jubilee》表演套裝。右：瑪麗蓮·夢露 1954 年《大江東去》中的牛仔褲（來自 Dee and Tommy Hilfiger 私人收藏）。（圖／朱利安拍賣行提供）

記者楊智雯／綜合報導

這年頭只要跟「名人」、「限量」沾上邊，價值就能翻好幾倍！從電影戲服、經典包款到舞台戰袍，統統成了粉絲與藏家眼中的夢幻逸品，近期朱利安拍賣行在比華利山半島酒店登場的「Bold Luxury 耀世奢華：聚光燈下的臻藏」拍賣會上，天后雪兒（Cher）2002年演唱「If I Could Turn Back Time」時所穿的性感舞台裝，一出場就吸引全球買家目光，最終以162,500美元（約台幣539萬元）高價成交，狂飆超越原估價的兩倍多，這套造型出自傳奇設計師鮑勃·麥基（Bob Mackie）之手，胸口開到肚臍的設計搭配閃耀亮片，詮釋雪兒招牌的自信與大膽，就像回到她叱吒舞台的黃金年代！

此次拍賣會共匯集超過200件精彩拍品，從高級時裝、巨星戰袍到傳奇設計師鮑勃·麥基（Bob Mackie）的設計作品與珍貴草圖，每一件都別具收藏價值，但最吸睛的，毫無疑問是性感女神瑪麗蓮·夢露的物品，她不只是影壇經典，更是時尚界的永恆ICON，凡是她穿過的裙裝、鞋履，總能在拍賣場上掀起話題，這次最受矚目的拍品之一，正是她1960年出席《亂點鴛鴦譜》新聞發佈會時穿的優雅洋裝，由設計師Jean Louis打造，最終以78,000美元（約新台幣259萬元）高價成交

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另外，瑪麗蓮·夢露1954年主演《大江東去》時穿的牛仔褲，也由潮流大咖Tommy Hilfiger於1999年拍下收藏，這次以52,000美元（約台幣172萬元）轉手；同場亮相的還有瑪麗蓮·夢露在《亂點鴛鴦譜》穿過的牛仔靴，同樣由Tommy Hilfiger收藏，最終拍出78,000美元（約台幣259萬元），女神的穿搭魅力跨時代依舊無價！

本場拍賣除了女神瑪麗蓮·夢露的傳奇逸品，還有另一位流行天后掀起高潮！布蘭妮（Britney Spears）2001年登上《Jubilee》舞台時所穿的表演服裝，由時尚大師鮑勃·麥基操刀，運用法國金屬線工藝打造出閃耀華麗的造型，最終這套極具紀念意義的戰袍以78,000美元（約新台幣259萬元）落槌，拍出原估價13倍的高價，代表「經典從不退燒」的時尚魔力。