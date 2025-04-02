「金馬終身成就獎」資深攝影師林贊庭告別式　李屏賓主祭、小野頒總統褒揚令

記者蕭采薇／台北報導

曾憑電影《寂寞的十七歲》、《愛的天地》、《女朋友》、《梅花》，四度獲奪金馬獎最佳攝影獎，並於2021年獲頒金馬終身成就獎的資深攝影師林贊庭，上月因心臟病發逝世，享耆壽96歲。金馬主席李屏賓代表主祭，文化部長李遠（小野）也出席告別式，代表頒贈總統褒揚令。

▲台灣電影攝影大師林贊庭，於上月心臟病發離世，2日舉辦告別式。（圖／記者黃克翔攝）

李屏賓是林贊庭生前的大弟子，他為恩師擔任治喪委員會主任委員。李屏賓於告別式現場受訪時表示，由於前段時間都在美國，遺憾幫到的忙不多，他表示：「林桑是我的啟蒙老師，我們在中影時期就認識，那個年代沒有特效，攝影師的技術都是很厚實的。」

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▲文化部長李遠（小野）出席林贊庭告別式，代表頒贈總統褒揚令。（圖／記者黃克翔攝）

李屏賓回憶林贊庭，就像一個有赤子之心的長輩，工作時卻又非常認真，「我們拍攝電影《皇天后土》時，一個機位他會校正很多次。那是他的講究，我們看不出來調整，最後看影像才知道差別，這是一種專注和細心。」

李屏賓更笑說：「那時候很像當兵一樣，器材要擦到亮而不油，是很豐富的學習經驗。」而不少攝影師都有脾氣，李屏賓透露，林贊庭是很客氣的人：「他很謙虛，兇是種威嚴，是我們對他們的尊敬，兇的攝影師很多，我是不兇的那種，但我的脾氣和林桑學習，很多時候都自己吸收。」

▲（左起）李屏賓、倪重華出席林贊庭告別式。（圖／記者黃克翔攝）



至於上一次見到林贊庭是何時？李屏賓表示，日前林贊庭獲頒金馬終身成就獎時，自己正好是頒獎人：「那個晚上我們在金馬聚會，那時候他身體還很好。我1988年就離開台灣工作，之後比較少來往，以前常去他家，要租賃保養器材，然後和林桑學習。」

▲導演朱延平（右）出席林贊庭告別式。（圖／記者黃克翔攝）