邵雨薇破尺度「解開胸前鈕釦」露黑bra！被拍超兇事業線 震撼1.7萬人

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享工作點滴。近日出乎意料的是，她為了工作難得穿了3套內衣入鏡，好身材吸引1.7萬人按讚直誇：「原來妳是有料的！」

▲邵雨薇解放內衣。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）



照片中，可以看到邵雨薇身穿一件白色長袖襯衫，解開鈕釦、隨意敞開領口，外露相當映襯白皙膚色的黑內衣，完美包覆住渾圓半球，展現出自信魅力。

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▲▼邵雨薇辣露好身材。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）



不只這樣，邵雨薇還穿上一套丹寧材質的套裝，內搭一件裸膚色的簡約內衣，隱約展現性感曲線。最後，她換穿一件無袖背心搭配高腰褲，露出內搭的棕色內衣，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。

▲邵雨薇換了好幾套造型。（圖／翻攝自Facebook／邵雨薇）



事實上，邵雨薇曾為了電影角色在2個月內瘦6公斤，從44公斤瘦到38公斤，「減肥減瘋了！每天只吃水煮蛋、燙青菜，偶爾吃一下雞肉，早上吃奇異果跟蘋果。」殺青不久後，她便沒有刻意忌口，一路增胖到46、47公斤。

▲邵雨薇身材纖瘦又有料，羨煞一票女粉絲。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



邵雨薇目前都維持在40幾公斤，進食完蔬菜和肉類，如果還覺得餓的話，她才會再多吃兩口飯，「現在我比較少吃澱粉了，我也不能再胖，因為我一胖就先胖臉會很明顯。」讓外界得以窺見私底下敬業的一面。