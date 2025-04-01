東洋乳神天木純宣布引退！10hrs後反轉稱「愚人節玩笑」惹怒粉絲

記者劉宛欣／綜合報導

有著「東洋乳神」稱號的日本寫真偶像代表天木純（天木じゅん），靠著甜美的臉蛋與I罩杯的驚人身材，圈了大批粉絲，怎料，1日她突然透過Instagram發表引退宣言，消息一出讓粉絲相當震驚，紛紛留言表示希望是愚人節玩笑，多家日媒都跟進報導了這個消息，她也將報導都轉發至限時動態上，過了幾個小時後，她再度發文，表示「上當了嗎？絕對不會引退的！」，給出了反轉。

▲天木純突然宣布引退，最後表示是愚人節玩笑。（圖／翻攝自天木純Instagram）

天木純1日在Instagram限時動態聲明中寫道：「17歲進入演藝圈，開始了地下偶像活動。從18歲起，便以奇蹟般的二次元身材作為武器，一路以寫真偶像的身份奮鬥至今！如今來到20代的最後一年，我決定正視自己的人生與內心，做出引退寫真的決定。」近年，她不僅活躍於寫真界，也跨足綜藝節目與電視劇等。

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▲天木純引退宣言。（圖／翻攝自天木純Instagram）

天木純在貼文中誠摯表示：「感謝所有相關人士為我創造了能發光發熱的舞台！」承諾未來在寫真以外的工作上，依然會全心全意投入，最後不忘對粉絲深情喊話：「無論是哪一種天木純，如果你們願意繼續愛我，我會感到非常開心…我最愛大家了！」貼文最後，還特別註明「※這與愚人節毫無關係」，強調引退消息絕非玩笑，但過幾個小時後又反轉表示，「上當了嗎？絕不會引退」。

許多被騙的粉絲湧入貼文留言，不少人感到慶幸，但也有人不滿表示「不要再像這樣撒謊了，根本不好笑」、「愚人節以前很流行，但說謊真的不好」、「我無法原諒」、「不懂愚人節有什麼好玩」，似乎有些玩過頭。