麗紅真的回來了？江祖平驚喜回歸《願望》　神秘身世爆網友討論潮

記者蕭采薇／台北報導

江祖平正式回歸三立八點檔《願望》，這次她飾演的「楊可欣」，是一個在國外長大的千金小姐，卻與已故的孫麗紅有著驚人相似的外貌。事實上，她正是孫麗紅的同母異父妹妹，這段隱藏多年的身世之謎，也讓整個故事變得更加撲朔迷離。

▲江祖平驚喜回歸《願望》。（圖／三立提供）

楊可欣在國外與柯廷偉（周永訓飾）訂婚，而柯廷偉則是柯慧玲（苗真飾）的哥哥，兩人回台探親後，這張「熟悉又陌生」的臉孔立刻在眾人之間掀起巨大的波瀾，也讓情感糾葛更加複雜。當預告片一釋出，觀眾的討論聲量瞬間暴增，不少人留言：「麗紅真的回來了嗎？還是她根本沒有死？」、「這該不會是失憶的孫麗紅，現在用新身份回來了吧？」、「如果是孫麗紅，這次她回來會是報仇還是贖罪？」各種猜測讓劇情引爆期待值。

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江祖平上一個角色孫麗紅，曾在一場爆炸事件中「身亡」，劇情安排她暫時消失，也讓她得以向劇組請假三個月，短暫休息。這次以楊可欣的身份回歸，她特地剪了一頭清爽俐落的短髮，笑說這樣可以明顯區隔兩個角色，讓觀眾能夠一眼認出「這不是孫麗紅，而是楊可欣！」

▲江祖平以楊可欣的身份回歸，特地剪了一頭清爽俐落的短髮。（圖／三立提供）

她也透露，相較於過去的麗紅，這次飾演的可欣個性截然不同，不再是充滿嫉妒與怨恨的女人，而是一個溫柔善良、帶著天使光環的角色。「可欣的眼神很純淨，說話的語氣也非常溫和，這次我真的演得很不一樣！」造型曝光後，不少人稱讚她剪短髮後變得更年輕，她則幽默回應：「可能是因為我比較幼稚吧，所以看起來比較年輕！」

這次難得休息三個月，江祖平終於有時間好好照顧自己，趁機安排了全面性的健康檢查，特別針對心臟和胸腔部分做了詳細檢測。「距離我上次做健檢，已經是2012年的事了，這次終於有時間好好檢查一下。」

▲江祖平透露，相較於過去的麗紅，這次飾演的可欣個性截然不同。（圖／三立提供）

她坦言，過去拍戲時有時會覺得身體有點負荷不了，所以內心其實有些擔心健康狀況。沒想到檢查結果出來一切正常，讓她安心不少，「醫生說我的胃很漂亮，肝也很健康，心臟也沒問題，這讓我放心很多！」她開心表示，這次檢查完畢後，身心靈都放鬆許多，覺得自己可以再繼續拚下去。

回到劇組後，江祖平這次的角色與周永訓有大量對手戲，兩人因為之前合作過，彼此已經熟識，所以演起來更加自然流暢。「還好之前有合作過，彼此有默契，這樣演感情戲就不會太尷尬。」她表示，這次開工當天，見到許多熟悉的夥伴，心情非常興奮，但讓她最開心的，竟然不是角色本身，而是「輩分升級」這件事。

▲江祖平這次的角色與周永訓有大量對手戲。（圖／三立提供）

江祖平笑說：「我終於熬出頭了！江國賓居然要叫我大嫂了！」以前她總覺得江國賓像個大哥，但這次角色設定讓她變成了「嫂嫂」，讓她覺得特別有趣，也期待未來和他之間的對手戲，看看能擦出什麼有趣的火花。