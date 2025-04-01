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Lucas黃旭熙「年初就在台灣」101高級飯店慶生　親回粉絲：準備拍戲

記者蕭采薇／台北報導

韓團NCT前成員Lucas（黃旭熙）2021年因私生活爭議重創形象，去年回歸後，1日再正式宣佈將正式投入台灣戲劇。他先前與粉絲在泡泡的對話也曝光，黃旭熙向粉絲表示：「已經來一個月了，我在準備拍戲。」此外，先前他在台北101高級餐廳「隨意鳥日子」慶生的影片也再度流傳，可見已經來台一段時間。

▲黃旭熙將正式投入台灣戲劇拍攝。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

▲黃旭熙將正式投入台灣戲劇拍攝。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

今年2月份，就有段黃旭熙在台北101高級餐廳「隨意鳥日子」慶生的影片流傳，而他的生日在一月，可以推測他年初就已經來台做準備。而先前他所屬的SM娛樂，也曾有Super Junior始源、東海來台拍攝偶像劇的經驗，在台灣影視圈多少有些人脈。

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▲黃旭熙在台北101高級餐廳「隨意鳥日子」慶生。（圖／翻攝自IG）

▲黃旭熙今年在台北101高級餐廳「隨意鳥日子」慶生。（圖／翻攝自IG）

目前正在籌備期的黃旭熙，包括表演課、舞蹈課、肢體課、拳擊訓練都是必備的行程，他也透露：「台灣的朋友們都非常溫柔，總是把不好意思和謝謝掛在嘴上，非常有禮貌又親切。台灣的食物也非常好吃，我最喜歡吃滷肉飯還有台式火鍋！真的很愛很愛台灣！」

▲黃旭熙將正式投入台灣戲劇拍攝。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

▲黃旭熙將在台灣獻出他的戲劇作品處女作。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

將在台灣獻出他的戲劇作品處女作，黃旭熙得知將開啟演員身份，而且是在台灣拍攝，他興奮的說到：「我真的超級開心也很感謝導演和劇組能給我機會，這次是我第一次演戲，真的很緊張！不過導演和劇組、老師們都給了我非常多的意見，讓我可以好好全心準備，我會好好認真努力把戲拍好，請大家期待一下，希望大家會喜歡。」據悉他目前也陸續在接洽台灣工作。

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