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米可白愛犬「全身插滿細針」！罹胃癌變瘦弱蜷曲…急喊：我沒虐待牠

記者陳芊秀／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）日前透露愛犬「錢錢」罹患胃癌，醫生告知只剩幾個月，且愛犬為了能多陪伴在她身邊，即使身體不適也努力堅持，讓她深感不捨。而她曬出的照片，愛犬鼻頭、身體都插著細針，限動強調「我真的沒有虐待牠」。

▲▼米可白曝愛犬錢錢病況。（圖／翻攝自臉書／米可白）

▲米可白的愛犬錢錢罹患胃癌，醫生告知只剩下幾個月。（圖／翻攝自臉書／米可白）

米可白表示，現在為愛犬錢錢進行中西醫治療。醫生稱錢錢是一隻「天使狗」，在針灸時異常配合，甚至能放鬆入睡，這讓她更加珍惜與愛犬相處的時光。面對錢錢的病情，坦言自己無力改變現狀，只能盡全力提供最完善的照顧，緩解牠的病痛。

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▲▼米可白曝愛犬錢錢病況。（圖／翻攝自臉書／米可白）

▲米可白曝愛犬錢錢病況。（圖／翻攝自臉書／米可白）

因拍戲有3日未能見到錢錢，米可白回家後發現牠精神不佳，但經過細心照料和陪伴，錢錢漸漸恢復了一些活力，甚至在公園與其他狗狗「對罵」，讓她忍不住笑稱這樣的行為完全不像一隻安寧的狗狗，最後更寫下「可愛死我了。願你在我身邊～平安健康。願我能陪伴你久一點」。

米可白限動中的影片，錢錢身體瘦弱地蜷縮在毛毯上，接受針灸治療，而她配文：「她變成小刺蝟，中西醫一起，針灸讓她血液循環。」她也強調「我真的沒有虐待牠」，是因為胃癌影響吸收，「灌食500但他只能吸收100，一直消瘦讓人心疼」。她形容錢錢是個「很乖的孩子」，並許願能多陪伴在身邊，字裡行間盡是對毛孩滿滿的愛與不捨。

▲▼米可白愛犬錢錢全身插細針，限動寫道「我真的沒有虐待牠。」（圖／翻攝自臉書／米可白）

▲米可白愛犬錢錢全身插細針，限動寫道「我真的沒有虐待牠。」（圖／翻攝自臉書／米可白）

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