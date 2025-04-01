Melody遭前夫告2年「今天總算過去了」！被當面議論…痛心：冷暖自知

記者潘慧中／綜合報導

Melody（殷悅）2023年7月宣布離婚，未料男方事後委託律師提出「離婚協議無效之訴」、友人還爆料稱她誘導逼簽字。事隔將近兩年，1日訴訟終於落幕，她在社群網站發文：「一切都總算過去了。」

▲Melody 1日吐露心情。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



Melody在Instagram限時動態PO出被家人擁抱的照片後，她有感而發地說：「冷暖自知…好好過日子最重要」，期待從今天開始就能重新回到平靜的生活。

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▲Melody 2023年被前夫告。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



不只這樣，Melody也透露最低潮的時候，留在身邊的人並不多，「你可能會聽見各種聲音⋯有些是當你面，有些是躲在背後說⋯無論如何都會讓你痛」，因此一定要特別珍惜有情有義的人們。

▲Melody謝謝一路陪在她身邊的人。（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



但不管怎樣，Melody認為最後還是要靠自己鼓起勇氣面對、處理和放下，思考因應各種難題時的反應和作為，「所有走過的路都是成長和學習，希望雨過天晴的我們還是會選擇用善良和愛面對人生」，謝謝始終陪伴在旁的粉絲和朋友。