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陳小霞睽違14年要開唱了！　竟直接警告：送蛋糕我會砸掉

記者蔡琛儀／台北報導

資深作曲人陳小霞睽違20年發行新專輯《老翅膀》，而她相隔14年，也將於5月7日在Legacy Taipei再度舉辦專場演出「2025 Composer 老翅膀音樂分享會」門票將於4月2日中午12點開賣。

▲▼ 陳小霞時隔14年於5/7舉辦音樂分享會。（圖／華研提供）

▲ 陳小霞時隔14年開唱。（圖／華研提供）

會選擇在此時再度舉辦音樂會，原因非常簡單，陳小霞說：「就是出新專輯，想把新專輯跟的歌大家分享，告訴大家我有新歌。」同時她也表示，自己很少表演，因此很珍惜這次的機會，陳小霞謙虛說道：「我不擅長表演，但我滿喜歡的，希望可以透過live演出更清楚地讓別人感受到我的音樂。」

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演出當天正好是陳小霞的生日，她表示自己從來不過生日，上次2011年演出，以及這次演出，都恰好被拉到台上過生日，無奈笑說：「有點尷尬。」問到要不要全場觀眾幫她一起唱生日快樂歌？陳小霞立刻緊張地搖手：「千萬不要！」更開玩笑說道：「如果有送蛋糕來，我可能會砸掉。」

▲▼ 陳小霞時隔14年於5/7舉辦音樂分享會。（圖／華研提供）

▲陳小霞近日發行新專輯。（圖／華研提供）

對於這次的演出，陳小霞保持平常心準備，最大的期望是讓來支持的歌迷朋友們聽得開心，「年紀也大了，我不覺得我能長期做這種表演，但一旦做了就希望有好成績，盡量滿足來聽歌的人。」她感性的說：「能夠把一場表演好好做完，就功德圓滿了。」除了會演唱這次新專輯《老翅膀》的新歌，也會帶來過去3張專輯《大腳姐仔》、《化妝師》、《哈雷媽媽》的歌曲以及從未發表過的新歌，讓歌迷一飽耳福。

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