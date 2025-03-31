媽媽人還在緬甸…導演趙德胤談「家鄉大地震」　忍不住當場哭了！

記者黃庠棻／台北報導

328緬甸大地震災情慘重，造成當地嚴重的災情，而在台灣有超過14萬名緬甸華僑，很多人一夕之間面臨家園全毀、家人傷亡，目前搜救行動仍在進行中。XRSpace創辦人暨董事長周永明、導演趙德胤與許多關心緬甸的台灣朋友、在台緬甸受災戶的家屬今（31）日下午聚在一起，邀請台灣朋友一同關注緬甸大地震。

▲導演趙德胤。（圖／金馬執委會提供）

出生在緬甸的導演趙德胤，常常以台灣、緬甸為創作題材，今（31）日他出面表示，自己從未這麼恐懼過「這次不只是家鄉的悲劇，更是人類的悲劇」，其實他這幾年在長住緬甸拍攝紀錄片，透露當地大部分地區飽受戰亂所苦，因此有許多人逃到這次地震的重災區瓦城（曼德勒），所以這次的搜救行動才會難上加難。

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▲趙德胤曾拍攝《再見瓦城》，找來柯震東、吳可熙主演。（圖／資料照）

導演趙德胤表示「我剛從緬甸回來，我的母親還在那邊，其實我很難理性分享、傳達那裡的狀況。我是一個比較理性的人，我從來沒有這麼恐懼過。這次不只是我的家鄉，而是我們人類的悲劇，全世界都是人，希望大家用善良、慈悲去看待。即便今天看新聞多停留五秒都是一個善舉、慈悲。」

▲導演趙德胤（右）出席「關注緬甸！328緬甸地震災情」記者會。（圖／在台緬甸學生團體及關注緬甸地震志工提供）

不僅如此，趙德胤坦言看了很多當地現場的照片及影片，幾乎沒有辦法入睡，直言「都是弱勢，都是在等待救援，或者已經遇難了，接著有很多受難、弱勢的人等待大家關注。我的家鄉緬甸沒有能力自救，沒有能力自我管理了，一定要全世界關注，就算你是看新聞的方式關注緬甸也好，滑手機關注也是一種善良、慈悲。」

▲導演趙德胤出席「關注緬甸！328緬甸地震災情」記者會。（圖／在台緬甸學生團體及關注緬甸地震志工提供）

事實上，趙德胤的親戚正在從另外一個城市趕去救援，他透露「群組上有人呼籲『你有挖土機可以帶過去、你有任何電鑽帶去。』可是很多人沒有，因為他們是年輕人，有個學弟就回『那沒關係，人來就可以。』我是看到他這句話，決定要把這句話講出來，讓全世界的人都聽到。緬甸這幾年面對這種災難，我們真的沒有什麼能力，有學弟說『我們每一個人都有一雙手，每一個人都要到現場用手搬一塊石頭。』我就決定站出來傳達這個消息。」講到激動之處，他也忍不住落下男兒淚。