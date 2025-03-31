被當金秀賢小三「徐睿知2度發聲」！　被黑消失4年：誤會大到很痛苦

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演員金秀賢近期深陷交往未成年及施壓逼債風波，女星徐睿知曾是旗下藝人，也被捲入風波，被指是金秀賢小三。30日徐睿知受訪首度說出沉寂4年來的心聲：「這真的是很大的壓力。」

▲徐睿知首發聲吐沉寂4年心聲。（圖／翻攝自IG）



徐睿知30日出演《許榮萬的白飯紀行》節目，2021年捲入PUA演員男友金正賢爭議，接著又爆出校園暴力、對工作人員施壓等爭議，因而中斷活動，2022年才出演韓劇《夏娃》復出。沒想到前陣子又遭爆出是金秀賢小三，接著又被指是因為金秀賢公司為了掩蓋醜聞，才遭故意抹黑轉移焦點，成了無辜犧牲品。

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對於遭到輿論攻擊，徐睿知沉寂了4年，首度說出心聲：「隨著時間的推移，當我什麼都不做時，發現有些人對我的誤解比我想像的還要大，慢慢地變成巨大壓力，真的太痛苦。」回顧過去演過很多復仇的黑暗角色，「當我演一些惡意的角色時，很多人就以為那是我的真實樣貌，這讓我在人際交往方面感到有些困難。」

▲徐睿知首發聲吐沉寂4年心聲。（圖／翻攝自IG）



此前，徐睿知曾針對金秀賢小三爭議做出回應，一位網友留言：「姐姐，金秀賢出軌對象是你嗎？請不要讓我們失望。」讓她相當崩潰：「我也是人，真的很累、很煩、很厭倦、很悲傷、很窒息，但我忍了又忍。」但最後仍刪除留言。

