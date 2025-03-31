詹姆士600萬副業掰了「經紀人親發聲」！　發律師聲明切割：已無參與經營

記者孟育民／台北報導

16歲就進廚房的詹姆士（本名鄭堅克），主持各類型美食節目，耗費3年多的心力、狠砸600萬元投資乾拌麵市場，終於在2019年推出品牌「詹麵」。不料，他今在社群無預警切割，發出律師聲明表示「鄭堅克先生現已無參與任何詹醬有限公司之產品銷售及一切經營」。

▲詹姆士發聲和拌麵品牌已無關聯。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）

詹姆士在2019年進軍拌麵市場，一年不到的時間就獲得市場肯定，他歷經多次口味調整，連包裝設計都親力親為，才有了品牌的成功。先前面對市場反應不一的回應，他笑言：「我不在乎留言講難吃，味覺本來就奇怪，就像有人不吃洋蔥，但對我來說洋蔥蠻好吃，就像蕭敬騰也跨足乾拌麵市場，就表示這塊市場需求性很大，商品不段推陳出新，才會有良性的競爭力，我覺得是件很好的事情。」

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如今詹姆士大動作切割副業，記者求證經紀人，經紀人則回應：「這件事我們目前已經委由律師全權處理了，我們這邊就不再多表示任何回覆。」

詹姆士律師聲明如下：

鄭堅克先生現已無參與任何詹醬有限公司之產品銷售及一切經營。就詹醬有限公司、「姆士流」品牌、「山喜屋詹醬」品牌、「山喜屋詹麵」品牌、「山喜屋詹粉」品牌及其相關品牌,所生產或銷售任何產品,皆與鄭堅克先生無涉。為避免各方誤解，特此聲明。 此外，倘在未經合法授權而冒用鄭堅克先生之名義或肖像從事任何商業行為，或損及這是寶媒體有限公司或鄭堅克先生之權益者，這是寶媒體有限公司與鄭堅克先生定將追究相關法律責任，併此聲明。







