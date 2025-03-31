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曾教黑寡婦武術！港片御用動作派男星逝世　洪金寶：真的好難過

（圖／翻攝自社群網站X）

▲男星理查諾頓是動作片界的知名人物，出演了80多部作品。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

澳洲動作片男星理查諾頓（Richard Norton）近日傳出辭世消息，享壽75歲。理查諾頓的死訊是他的妻子茱蒂（Judy Green）於30日凌晨透過他社群平台公布。茱蒂在發文中表示，自己感到「麻木且心碎」，稱失去丈夫是一場無法言喻的巨大打擊。而過往與理查諾頓在電影有多次合作的香港藝人洪金寶也稱「真的好難過」。

綜合外媒報導指出，理查諾頓於1950年1月6日出生於澳洲，自幼習武，青少年時期便取得空手道黑帶資格，後來更擅長巴西柔術、截拳道與自由搏擊。

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理查諾頓早年以保鑣為業，曾為搖滾樂團ABBA工作，其後投身電影圈，踏入香港影壇，成為1980年代港產動作片中的「御用反派」。他在港片中的代表作包括與成龍合作的《夏日福星》、《城市獵人》與《一個好人》，以及與洪金寶合作的《富貴列車》、《魔翡翠》等，與兩位功夫巨星結下深厚情誼。

洪金寶在得知理查諾頓離世後，受訪時難掩悲傷，直言「真的好難過，我跟他合作過，與他合作好開心，真是想不到他離世。」

除了在港片界活躍，理查諾頓也在好萊塢動作電影圈佔有一席之地。他不僅參演過《瘋狂麥斯：憤怒道》（Mad Max: Fury Road）、《自殺突擊隊》（The Suicide Squad）等作品，更在片中擔任特技演員、特技指導與打鬥編舞，親自設計多場動作戲，包括《自殺突擊隊》中瑪格羅比（Margot Robbie）飾演的哈莉奎茵逃脫場景。

導演詹姆斯岡恩（James Gunn）也在社群媒體發文悼念，表示自己是在拍攝《自殺突擊隊》時認識理查諾頓，形容他是「強悍但溫柔的澳洲大哥」，總是帶著爽朗笑聲，且樂於分享自己過去在90年代香港電影圈的豐富經歷。岡恩直言，聽聞理查諾頓過世的消息令他「特別震驚」，因為對方看起來比實際年齡年輕20歲。

除了長年活躍於動作電影界，理查諾頓近年也將心力投入在巴西柔術教學，持續傳授武術。許多演藝圈明星皆曾向他學習，包括班艾佛列克（Ben Affleck）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、連恩尼遜（Liam Neeson）、莎莉絲賽隆（Charlize Theron）等人。

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