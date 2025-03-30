記者蔡宜芳／綜合報導

女星陸元琪曾和袁惟仁有過一段婚姻，離婚後獨力扶養一對子女。她30日表示接到恐嚇電話，指稱有一名陌生男子兩度打電話威脅，對方聲稱她的「弟弟」欠錢不還，若不償還就會「連帶出事」，讓她感到困惑又害怕。

▲陸元琪透露自己接到恐嚇電話。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪透露，自己在26日半夜接到一通未顯示來電，一名男子在電話中大吼：「還錢來！叫他給我還錢來！三小啦！」隨後立即掛斷。到了30日，她再次接到同樣的來電，對方自稱知道她是黃姓男子的姊姊，並威脅她「他不還錢不然連妳也會出事情啦」，然後又秒掛斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陸元琪強調自己並不認識對方口中的欠債人。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪對此感到非常無奈，強調自己根本不認識所謂的「弟弟」，也不明白為何會捲入這樣的糾紛。她強調，自己是一個單親媽媽，平時忙於工作和照顧兩個孩子，根本沒有時間與外人交際，更別說留電話號碼給陌生人，「打這種電話讓一個單親家庭害怕是對的嗎？欺負我沒老公膩？」引網友紛紛留言建議「報警加封鎖」、「封鎖未顯示號碼，就不會打進來」。

【陸元琪全文】

我就問

黃偉峰到底是誰？

這個未顯示來電的男人

就這樣打了兩次電話來吼我

3/26半夜那通

對方大吼：「還錢來～～～～叫他給我還錢來～～～～三小啦～～」

罵完秒掛斷

今天又來

我一接起

對方：「我知道你是黃偉峰的姊姊陸元琪小琪姐啦

叫他欠錢還錢吼

不要在那邊掛電話啦

他不還錢不然連妳也會出事情啦」

恐嚇完又是秒掛斷

#到底誰是黃偉峰

#到底是誰打給我

（清喉嚨）

這位大哥

請問您到底是哪裡打聽到我有個弟弟叫什麼黃偉峰的？

我根本不認識這個人啊

他還不還錢跟我有什麼關係啊？

適合這樣打電話來恐嚇嗎？

我一個人帶兩個孩子

平時除了應酬跟極少的與朋友吃個飯

到底哪裡飛來的橫禍？

大開眼界耶我！

我這邊先說了

本人自己每個月有很緊張數字的貸款

沒時間與外人相處

更別說留電話號碼給外人

打這種電話讓一個單親家庭害怕是對的嗎？欺負我沒老公膩？

各位網友

請問我該怎麼辦？