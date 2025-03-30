ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸元琪深夜接恐嚇電話「不還錢就出事」　急發文求助：欺負我沒老公？

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陸元琪曾和袁惟仁有過一段婚姻，離婚後獨力扶養一對子女。她30日表示接到恐嚇電話，指稱有一名陌生男子兩度打電話威脅，對方聲稱她的「弟弟」欠錢不還，若不償還就會「連帶出事」，讓她感到困惑又害怕。

▲▼陸元琪深夜接恐嚇電話「不還錢就出事」。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

▲陸元琪透露自己接到恐嚇電話。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪透露，自己在26日半夜接到一通未顯示來電，一名男子在電話中大吼：「還錢來！叫他給我還錢來！三小啦！」隨後立即掛斷。到了30日，她再次接到同樣的來電，對方自稱知道她是黃姓男子的姊姊，並威脅她「他不還錢不然連妳也會出事情啦」，然後又秒掛斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陸元琪深夜接恐嚇電話「不還錢就出事」。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

▲陸元琪強調自己並不認識對方口中的欠債人。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪對此感到非常無奈，強調自己根本不認識所謂的「弟弟」，也不明白為何會捲入這樣的糾紛。她強調，自己是一個單親媽媽，平時忙於工作和照顧兩個孩子，根本沒有時間與外人交際，更別說留電話號碼給陌生人，「打這種電話讓一個單親家庭害怕是對的嗎？欺負我沒老公膩？」引網友紛紛留言建議「報警加封鎖」、「封鎖未顯示號碼，就不會打進來」。

【陸元琪全文】

我就問
黃偉峰到底是誰？
這個未顯示來電的男人
就這樣打了兩次電話來吼我
3/26半夜那通
對方大吼：「還錢來～～～～叫他給我還錢來～～～～三小啦～～」
罵完秒掛斷
今天又來
我一接起
對方：「我知道你是黃偉峰的姊姊陸元琪小琪姐啦
叫他欠錢還錢吼
不要在那邊掛電話啦
他不還錢不然連妳也會出事情啦」
恐嚇完又是秒掛斷
#到底誰是黃偉峰
#到底是誰打給我
（清喉嚨）
這位大哥
請問您到底是哪裡打聽到我有個弟弟叫什麼黃偉峰的？
我根本不認識這個人啊
他還不還錢跟我有什麼關係啊？
適合這樣打電話來恐嚇嗎？
我一個人帶兩個孩子
平時除了應酬跟極少的與朋友吃個飯
到底哪裡飛來的橫禍？
大開眼界耶我！
我這邊先說了
本人自己每個月有很緊張數字的貸款
沒時間與外人相處
更別說留電話號碼給外人
打這種電話讓一個單親家庭害怕是對的嗎？欺負我沒老公膩？
各位網友
請問我該怎麼辦？

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男友投籃式丟垃圾被女友唸　繼續挑釁被趕出門XD

推薦閱讀

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣

快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂

快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

韓娛圈大型醜聞！臨演「遭12人性侵+性騷」輕生亡　母出面抗議反被告

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

車銀優遭捲金賽綸風波！　他點名要說法：經紀人是金秀賢的獵犬

快訊／田馥甄驚喜宣布開唱「場地比大巨蛋還大」！　連唱10場全實名抽選

YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

直擊／李雅英高雄脫了！　趴地熱舞「上演火辣濕身秀」全場嗨翻

金秀賢「獵豔女星手法」被挖！爆偷吃大咖女星　嗆D社是共犯：幫她隱瞞

台AV女優「日本正式出道」　胎尼公開番號羞喊：多多指教

愛妻流產…阿虎坦承「不敢碰彼此」　憶住院期淚崩：不是每人都能承受

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陸元琪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女星深夜接恐嚇電話「不還錢就出事」　急發文求助：欺負我沒老公？
  2. 直擊／金秀賢取消來台「粉絲哭了」！　場外做1事聲援力挺：沒辦法相信
  3. 林志穎比讚合照陳傑憲　朝聖中職開幕戰：帥到沒極限
  4. Energy重返大巨蛋！　挑戰「150人2400蹲」畫面超震撼
  5. 秀智拍金秀賢電影被騙！「事先不知劇本內容」　到片場傻眼：沒說要這樣
  6. 狗沒牽繩又咬傷人！YTR卡特牽狗散步「遭牧羊犬攻擊濺血」　愛犬滿身傷
  7. 蕭敬騰、Summer結婚1年多太甜❤️　「沒上夫妻真人秀節目」原因曝
  8. 快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂
  9. 蕭敬騰開唱「焦慮3個月」最怕1事　不讓老婆Summer知道...原因超甜蜜
  10. 茄子蛋阿斌首部台劇角色悲情！　超狂卡司「白色恐怖影集」要播了

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366