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快訊／五月天公布大巨蛋「連唱8場」時間曝光！　破最多場紀錄超狂

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天台灣時間30日於美國拉斯維加斯開唱，歡慶25週年成軍日，而他們之前就已經預告今年夏天要唱進台北大巨蛋，稍早他們在拉斯維加斯演唱會的尾聲，於大螢幕上宣布「台北大巨蛋6/27、28、29、7/4、5、6、11、12」，共8場，也是目前大巨蛋唱最多場的歌手/樂團，購票資訊後續公布。巧的是，不僅與金曲獎撞時間，也和江蕙高雄演唱會撞期。

▲▼五月天雪梨演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲五月天宣布大巨蛋唱8場。（圖／相信音樂提供）

特別的是，五月天這次不只是「5525」主題，6月28日、7月4、6、12日主題是「5525+1」，預告5525「回到最初，順時光之旅」，5525+1則是「倒轉時間，逆時光之行」，此外，依然還有巨型五球、環場巴士，令人相當好奇與期待。

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去年12月在大巨蛋所在的國父紀念館捷運站，出現「5525大巨蛋，約定在有你的夏天」廣告，疑似預告五月天要站上台北大巨蛋開唱，當時五月天所屬相信音樂僅表示：「夏日狂歡，敬請期待。」間接證實此事。

事實上，五月天已多年沒在台北舉辦專場演唱會，也一直對於大巨蛋樂觀其成，阿信曾發文直言就算大巨蛋的場租貴也沒問題，只要能夠回饋在市民身上就好：「我相信，總有一天我們能為台北人辦一場能記得一輩子的演唱會。」如今終於回到台北演出，令歌迷都興奮不已，準備好迎接與五月天共度的夏天。

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