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黃少祺收八點檔高帥男星當徒弟！直接帶回「豪宅健身房」操八塊肌

記者黃庠棻／台北報導

三立八點檔新劇《願望》再度集結黃少祺與李睿紳，這對螢幕師徒檔已是第三度合作，從《金家好媳婦》到《天之驕女》，再到如今的《願望》，兩人不僅累積了深厚的戲劇默契，也建立起亦師亦友的好交情。

▲黃少祺、李睿紳三度合作，成為亦師亦有關係。（圖／三立提供）

▲黃少祺、李睿紳三度合作，成為亦師亦友關係。（圖／三立提供）

黃少祺回憶，第一次見到李睿紳是在拍攝《金家好媳婦》時，最先吸引他注意的竟然是對方的身高，笑說「台劇演員比較少有比我高的，李睿紳是少數我需要抬頭仰望的演員。」除此之外，李睿紳擁有俊俏的小生外型，加上兩人都曾經擔任過模特兒，這樣的相似經歷讓黃少祺對這位後輩印象深刻。

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而談到兩人真正變熟的契機，黃少祺坦言因為李睿紳在演技上有積極學習的態度。黃少祺透露，李睿紳經常主動向他請教演戲，只要有不確定的地方就會立刻問「哥，這場戲該怎麼演比較好？」這種持續性的學習精神，讓他也忍不住想要多教對方一些，直呼「他很認真，也很虛心學習，讓我覺得好像非得教他不可。」

▲黃少祺、李睿紳三度合作，成為亦師亦有關係。（圖／三立提供）

▲黃少祺、李睿紳三度合作，成為亦師亦友關係。（圖／三立提供）

兩人多次合作後，黃少祺越來越看好李睿紳的潛力，認為他在台劇的發展空間很大，只要持續努力，未來一定能闖出一片天，他說道「我們的關係就是亦師亦友，這樣的前輩後輩相處方式很好！」而對於黃少祺的讚賞，李睿紳則笑說「第一次見到少祺哥時，就被他的魅力深深吸引」。

李睿紳表示「怎麼會有這麼帥、氣質又這麼好的人？演戲時的情緒與表現方式更是讓我驚艷，覺得天啊，太完美了吧！」不僅如此，黃少祺的身材也維持得相當好，完全是模特兒等級，讓李睿紳忍不住想靠近學習，但又怕打擾對方。一直到《天之驕女》，兩人才真正有機會交流。發現這位「帥哥哥」不僅敬業，還意外地幽默風趣，讓他更佩服了。

▲黃少祺、李睿紳三度合作，成為亦師亦有關係。（圖／三立提供）

▲黃少祺、李睿紳三度合作，成為亦師亦友關係。（圖／三立提供）

到了《天之驕女》時，兩人對手戲變多，李睿紳更希望黃少祺能幫忙指導，觀察自己的演出是否到位。黃少祺也樂於分享自己的經驗，經常提醒李睿紳「表演不能只是模仿別人，一定要找到自己的風格。演戲的時候，要把自己的情感誠實地表達出來，不要過於誇張，也不能太油膩，最重要的是要用眼神去傳達真實的情緒。」

除了戲劇上的交流，李睿紳也對黃少祺的身材狀態非常佩服，特別是前輩的精壯體態，讓他非常好奇黃少祺是如何維持肌肉線條的。李睿紳主動詢問「少祺哥，你平常都怎麼訓練？怎麼可以保持這麼好的身材？」黃少祺聽了哈哈大笑，乾脆直接邀請「那你來我家健身房一起練吧！」兩人便開始了一起鍛鍊身材的旅程，目標是鍛鍊出精壯的八塊肌。

面對黃少祺爽快答應，李睿紳笑說「也是那個時候，我才見識到豪宅的健身房長什麼樣子！」從那之後，兩人不僅一起健身，也經常討論演技，甚至幾乎每天都會聯絡。黃少祺還常常分享兒子的照片，甚至語重心長地提醒他「結婚以後，就是要一肩扛起另一半的責任。」讓李睿紳感受到這位「師兄」在事業與家庭上的堅持與擔當。

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黃少祺, 李睿紳, 願望

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