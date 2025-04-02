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小孟老師／4月2日星座運勢　射手開心上班「獎金兌現」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：網拍經營順暢

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感情：異性緣很不錯

財運：開源節流有效

幸運色：芋紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

雙子座

工作：公司同事幫忙

感情：得到對方關心

財運：財務問題解決

幸運色：水藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

天秤座

工作：洽談生意順利

感情：戀愛濃情蜜意

財運：投資穩當獲利

幸運色：淺藍色

貴人：雙子

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：企劃創意十足

感情：微笑帶來桃花

財運：節省開支聚財

幸運色：茶綠色

貴人：雙子

小人：射手

金牛座

工作：交際適時讚美

感情：認識出色對象

財運：省錢方式奏效

幸運色：翡翠綠

貴人：射手

小人：獅子

處女座

工作：同事默契十足

感情：儀態表現優雅

財運：資金合理分配

幸運色：墨綠色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：擴展人際人脈

感情：親密互動增加

財運：資金穩定成長

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：天蠍

天蠍座

工作：懂得讚美誇獎

感情：打扮受人關注

財運：儲蓄穩健成長

幸運色：鵝黃色

貴人：天蠍

小人：雙子

雙魚座

工作：廣招賢能人士

感情：安排短程旅行

財運：適合高額交易

幸運色：棕色

貴人：牡羊

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：外出洽談獲利

感情：今天異常感性

財運：財富研究有成

幸運色：米黃色

貴人：牡羊

小人：天蠍

獅子座

工作：信用品德良好

感情：出色言談舉止

財運：財富管理有成

幸運色：孔雀藍

貴人：天秤

小人：雙魚

射手座

工作：大談人生經驗

感情：友情日漸增溫

財運：業務獎金兌現

幸運色：米黃色

貴人：處女

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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