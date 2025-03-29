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YTR這群人尼克「公開妹妹真實身世」　老婆反應全被拍

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「這群人」成員尼克和香港老婆Ashly共同經營YouTube頻道，今（29）日他們上傳一支名為「尼克妹真實身世公開」的影片，揭露妹妹芮尼的身世，稱對方是他的前女友，後來結尾卻反轉表示是愚人節影片，內容曝光後，立即吸引大批網友留言討論。

▲▼尼克公開妹妹身世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克公開妹妹身世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

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影片一開始，尼克與芮尼嚴肅表示，兩人的關係並非如先前表示的兄妹，而是沒有血緣關係的工作夥伴。尼克提到，芮尼原本是他們的剪接師，之前偶然出現在影片中，畫面曝光後意外收到廣大回響，讓他覺得氣氛很好，所以才會騙大家說她是他妹妹，而這個「有妹妹」的人設也持續了長達6年之久。

▲▼尼克公開妹妹身世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克謊稱芮尼是他前女友。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克認為不能再欺騙大家他有妹妹這件事，所以才決定拍影片公開芮尼的身世，後來兩人還自爆是彼此的舊情人，並在影片中與老婆Ashly正面對峙，三人甚至同框玩起「眾量級」近期爭議的哏。尼克更找來爸媽分享對芮尼的看法，兩人都表示對芮尼很滿意，「我們已經接受她變女兒。」後來尼克跟芮尼還跑到醫事檢驗所滴血驗親，在影片最後揭開真相，表示這是一支整人影片，並提前祝大家愚人節快樂，「尼克妹芮尼，真的不是我的妹妹，她是我親妹妹。」

▲▼尼克公開妹妹身世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克詢問老婆的看法。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

事實上，尼克妹曾透露以前在哥哥的影片中不露臉，原因有兩個，一是當時還在讀書，二是對自己的外貌缺乏自信。她坦言，以前自己很在意別人對她的看法，不想成為討論焦點。然而，隨著與粉絲的互動增加，她開始感受到分享的快樂，但不露臉的限制也讓她感到困擾。所以在經過思考和準備，她最終決定正式露臉，雖然過程中也有過緊張和擔心。

▲▼尼克公開妹妹身世。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克最後承認這是支整人影片。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

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尼克, 這群人, 網紅, YouTuber, Ashly

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