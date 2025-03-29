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YTR陳彥婷怒批「偷拍論壇噁」　臉書轉發1文心疼喊：想到就痛

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber陳彥婷和巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，平時會在社群記錄家庭日常的她，最近在臉書轉發一篇談論偷拍論壇創意私房的文章，並痛批：「已經不是用氣形容，是噁。」

▲▼陳彥婷。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

▲陳彥婷會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

陳彥婷分享，身旁有朋友曾說「真的要好好保護女兒」，老公則認為「兒子也要保護」。她表示，生小孩簡單，難的是教育，因為她認為現在並非追求學業成績，而是教導他們分辨是非、察言觀色、生活經驗。作為父母的陳彥婷坦言，保護孩子是本能，但如何在保護和給自由間找到平衡，一直是她感到矛盾的地方，「如果放手可能發生危險，但不放手沒辦法學經驗。」

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陳彥婷透露，雖然她常常和兒子一起看電影，但看得並非全部都是幼兒電影，因為她認為，看電影或是看新聞，能讓孩子學到如何保護自己。她坦言，自己常在直播中稱「我不覺得人性本善，而是人性本賤」，為此她解釋，這個賤包含善和惡，「每個人都如此，非絕對好人，只是會不會做對別人不好的事而已。」

▲▼陳彥婷。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

▲陳彥婷批偷拍論壇噁心。（圖／翻攝自Facebook／陳彥婷Tiffany）

談到教育孩子，陳彥婷認為即使在孩子眼中的世界非常簡單，但作為父母的她，有時是必須讓孩子意識到現實世界的復雜及潛在的危險，「孩子們的世界很簡單、很單純，只會有好，不太有壞，就算有壞感覺也很好解決。真的要讓孩子們知道這世界心懷不軌的人也很多。」並表示在看到有關偷拍論壇創意私房的文章後感到心痛，「這些人真有夠噁！」

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陳彥婷, 巨人, 結婚, 網紅, YouTuber

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