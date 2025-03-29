黃大謙首戰大港開唱「爆原本以為是跟他們合作」　揭多年前拒當嘉賓內幕

記者蔡琛儀／專訪

一年一度的大港開唱於今（29日）、明（30日）日兩天登場，樂團I Mean Us將跨界與去年發片的YTR黃大謙於今晚在女神龍舞台共演，I Mean Us則說之前就有聽共同好友在傳可能要和黃大謙合作一事，對此相當期待，主唱兼鍵盤手Mandark還大讚黃大謙把他們的歌詮釋得很好，讓黃大謙相當受寵若驚。

▲▼I Mean Us、黃大謙今晚將在大港開唱攜手演出。（圖／記者蔡琛儀攝）

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黃大謙笑說，有一天在email收到大港開唱邀約，但只有告訴他是和某個樂團合作，他原本猜是康士坦的變化球，因為好久以前康士坦的變化球曾邀黃大謙去當過演唱會嘉賓，「他們也是蠻有種的，我才不敢去。」坦言當時真的不敢去，「而且他們前一場嘉賓是楊大正，一上台就可以嘶吼，我覺得我做不到這樣，所以就婉拒了。」後來得知是I Mean Us也相當樂於接受，「本來想說搖滾的歌我唱不來，結果發現你們的歌也蠻難唱的。」

雙方都是第一次參加大港開唱，又是在黃金時段、主舞台演出，黃大謙打趣說乾脆上台前先小酌一下，不過Mandark和吉他手永純說自己不太喝酒，而貝斯手Hank則坦言自己會喝最少3杯的shot，也確實能有效緩解緊張情緒，不過有一次喝太多彈錯，還被團員瞪，從此以後都會注意喝酒量。

I Mean Us成軍10年，2022年還曾入圍金曲獎最佳樂團，其中Mandark還是另一個樂團「甜約翰」的鍵盤手，同時軋兩團，Mandark笑說時間「有季節分配」，像是甜約翰之前巡迴剛結束，夏天之後就會以I Mean Us為主。

▲I Mean Us成軍十年，左起吉他手永純、主唱兼貝斯手Mandark、貝斯手Hank。（圖／記者蔡琛儀攝）

永純坦言現在還是有打工在支撐生活，現在做的是音樂相關，以前待過影像工作室，Hank之前做設計，另外兩位團員則分別是旅遊業和會計業的正職工作，永純說：「我們都選職涯比較彈性的工作才好配合，但要完全靠音樂當收入，目前還是有點無法兼顧生活品質的。」

好在家人、伴侶都非常支持他們玩音樂，Hank說，有時壓力是來自於自己，「像是如果以後要考慮到結婚等等，才會覺得好像不能再這樣，那才會有壓力。」永純補充，20初頭會想要一直拼命衝，邁入30歲會開始想到身邊的人，不是自己吃飽就好，Mandark也接話：「可能會覺得要有個交代。」Hank說，就是要好好和身邊的人溝通，讓他們知道自己到底在做什麼。