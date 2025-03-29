泰國震超大「丫頭剛好在曼谷」！深夜給4提醒 洩現況：很多人不敢回家

記者潘慧中／綜合報導

緬甸28日發生強震，連遠至約千公里外的泰國都能感受到搖晃、甚至傳出災情。因此，剛好前往泰國展開慶生之旅的丫頭（詹子晴）、郭書瑤等人的現況，格外令粉絲擔心。對此，丫頭28日深夜表示：「收到大家著急的訊息，感謝大家的關心，我們一切平安。」

▲丫頭深夜報平安。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭在地震發生的第一時間目睹民眾都很驚慌失措，但也觀察到大家很守秩序，而且都會互相幫忙，例如有人在逃跑途中跌倒，旁人會立刻伸手攙扶。

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▲▼丫頭和郭書瑤等友人正在泰國玩，未料途中遇到地震。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



針對仍在泰國的旅客，丫頭也不忘提醒回到飯店的旅客，務必檢查玻璃與牆角是否有裂痕，必要時應更換住宿；其次，行走在街上要特別注意頭上的招牌與電線；另外，最好隨身攜帶水、護照與手機等必需品，以備不時之需；最後，地震當下務必避免搭乘電梯或手扶梯。

▲▼丫頭常出國遊玩。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



丫頭透露，當地有許多民眾地震後不敢返家，選擇待在公園避難，許多餐廳與飯店也有主動提供免費的水與充電服務，「今晚在泰國的大家都辛苦了，一切平安，我們都在一起，互相照顧。」

丫頭IG全文：

收到大家著急的訊息

感謝大家的關心 我們一切平安

很多曼谷的朋友說，他們沒遇過有感地震

我在發生地震的第一時間

看得出來民眾都很驚慌失措

但大家都很守秩序，也都互相幫忙

看到有跌倒的也會幫忙扶。

有民眾拿著衣服跑，下手扶梯的時候發現手裡有衣服，可能意識到自己不能偷東西

就趕快把衣架的衣服丟在旁邊。

還在泰國的旅客

1.到飯店之後，檢查房間玻璃，牆角等等，如果有發現裂縫，安全起見還是安排換一間住宿。

2.走在路上多注意頭上的招牌、電線。

3.必需品隨時帶在身上，尤其是水、護照、手機。

4.地震時不要坐電梯、手扶梯。

今晚很多人不敢回家，都待在公園

很多餐廳還有飯店都有提供水跟免費充電

今晚在泰國的大家都辛苦了

一切平安，我們都在一起，互相照顧。