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BOYNEXTDOOR取消泰國演出秒改簽返韓！挨轟「丟下粉絲」掀脫粉潮　多人失聯

記者田暐瑋／綜合報導

緬甸於28日下午2時20分發生規模7.7強震，新生代韓團BOYNEXTDOOR原訂於29日在曼谷開唱，演出緊急取消。卻引來粉絲大批脫粉潮，有粉絲怒批公司第一時間不是宣布活動取消，而是安排成員先返回韓國，挨轟：「粉絲的命就不是命了嗎？」

▲▼BOYNEXTDOOR

▲BOYNEXTDOOR。（圖／翻攝自微博）

BOYNEXTDOOR因強震緊急取消3月29日在泰國曼谷的演唱會，然而整起事件引發抨擊聲浪，甚至在微博登上熱搜，有粉絲指出，地震發生後當地陷入混亂，粉絲都在等待公司通知，甚至有些人正準備要搭飛機前往曼谷，卡在機場不知所措，而主辦起初發布第一版取消聲明，但PO出沒多久又立刻刪除，之後長達1小時無聲無息，這些粉絲只能硬著頭皮按照原定行程前往曼谷。

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▲BOYNEXTDOOR泰國演出取消。（圖／翻攝自微博）

▲BOYNEXTDOOR泰國演出取消返回韓國被包圍。（圖／翻攝自微博）

地震發生後，有粉絲目擊BOYNEXTDOOR現身機場返韓，主辦也發布第二版公告確認演出取消，此舉引來大批粉絲不滿，痛批公司沒在第一時間通知演唱會取消，許多海外粉絲因未收到通知，照常抵達泰國，卻面臨滯留異國的困境，指責團隊「先保自己安全，置粉絲死活不顧」，微博上也出現「門童脫粉」的熱搜關鍵字。

▲BOYNEXTDOOR泰國演出取消。（圖／翻攝自微博）

▲BOYNEXTDOOR泰國演出取消。（圖／翻攝自微博）

▲BOYNEXTDOOR泰國演出取消掀脫粉潮。（圖／翻攝自微博）

有粉絲PO出BOYNEXTDOOR在泰國機場的影片，一旁粉絲看見偶像著急求助：「我們怎麼辦？」但一行人並未回應，晚間順利抵達韓國。如今傳出有多位大陸粉絲在當地失聯，更出現疑似人蛇集團趁機拐騙粉絲的消息，各個社群平台充斥尋人啟事，令人相當擔憂。不過也有另一派人認為，地震屬於天災人禍，本來就該以安全為首要考量，不該將遷怒到偶像身上。

▲BOYNEXTDOOR泰國演出取消。（圖／翻攝自微博）

▲BOYNEXTDOOR返抵國門。（圖／翻攝自微博）

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