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瑋哥反擊酷炫揚言一起拳上　想跟孫生組雙人團體

記者葉文正／台北報導

百萬YouTuber團體「反骨男孩」日前捲入性騷風波，加害者孫生慘遭解約外，團長酷炫也遭前團員瑋哥爆料不堪惡行，雙方掀起輿論攻防，瑋哥今（28）日以「反擊酷炫」之名參加喜劇場「外域」脫口秀，上台前他接受媒體訪問，面對鏡頭向酷炫下戰帖，約對方打拳賽一解恩怨。

▲瑋哥(右)希望跟酷炫拳上。（圖／翻攝瑋哥IG）

▲瑋哥(右)希望跟酷炫拳上。（圖／翻攝瑋哥IG）

而「反骨男孩」孫生因涉及性騷遭解約，除了名聲毀於一旦外，其身心靈也重創，需要服用藥物才能緩和情緒，瑋哥今表示要反擊酷炫，在喜劇場「外域」脫口秀上表演，坦言有透過孫生女友多芬關心他，認為孫生要「學習勇敢承擔」。

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▲瑋哥(右)希望跟酷炫拳上。（圖／翻攝瑋哥IG）

▲瑋哥談到孫生近況。（圖／翻攝瑋哥IG）

談到多芬的情況，瑋哥說和對方聚會都能有說有笑，也提到多芬想用愛去感化孫生，但他覺得有困難，「受體要願意能夠受感化受改變，別人難改變，那都是強求，去提點他，去感受去改變，其實他也不需要改變，每個都是他要去經歷的」。而孫生被踢出反骨後，也代表失業，瑋哥表示樂意和對方組團，但「運動」方式得改良，直言需要顛覆。談到他自己工作規劃，瑋哥坦言一直有想籌備，但通常計劃趕不上變化，形容就像前團體一樣亂。

▲瑋哥(右)希望跟酷炫拳上。（圖／翻攝瑋哥IG）

▲瑋哥覺得有機會組雙人團體。（圖／翻攝瑋哥IG）

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瑋哥, 孫生

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