ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

白種元又出事！遭告發「不實廣告」出席股東會致歉：徹底檢討

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名企業家、廚師白種元在《黑白大廚》亮相後，在台灣的知名度更上一層樓，不料近來卻接連爆出牟利、食品標示不清、違法，作為公司「The Born Korea」的老闆，遭警方刑事立案，隨後公開致歉。沒想到屋漏偏逢連夜雨，近日他又被告發「廣告不實」。

▲白種元28日出席公司股東大會致歉。（圖／翻攝自YTN YouTube）

▲白種元的蓋粥被揭發廣告不實。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，投訴人A於26日透過社群爆料表示，「The Born Korea的蓋粥廣告中標註天然蝦是假的」，為了確定是否違反了《食品標示廣告法》，已經透過申訴管道向江南區政府告發，邀橋徹查，接著他指出，「24日我已經打電話向國立農產品品質管理局報告了這個廣告，目前特別司法警察官正在調查」，而該不實標註已於25日全部修正。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「蓋粥」是白種元在出演SBS綜藝節目《白種元的胡同餐廳》時，利用著名餐廳食譜開發的產品。該產品的描述中宣傳稱「使用國產昆布、蝦和鯷魚製作的特製湯底」以及使用的是「天然蝦」，然而，產品中的原材料標註中，卻寫著使用的是越南蝦，與宣傳語句中的國產蝦有所出入，明顯誤導了消費者。

▲白種元28日出席公司股東大會致歉。（圖／翻攝自YTN YouTube）

▲白種元28日出席公司股東大會致歉。（圖／翻攝自YTN YouTube）

白種元作為The Born Korea的老闆，出席了28日集團的股東大會，當場向所有的股東致歉「對於讓各位擔心、失望，感到十分抱歉」，強調接下來會針對公司整個體系做全面的檢討與改善。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

橘貓阻礙奴才打掃被抓「大雞腿」　下秒遭賓士貓跨過！媽笑：很汙辱

推薦閱讀

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

《木曜》4成員突合體！飛越南出外景原因曝光 網驚喜：一定要看

《木曜》4成員突合體！飛越南出外景原因曝光 網驚喜：一定要看

金秀賢當兵與高二金賽綸私密對話曝！　深夜邀約「別回家來我這」

金秀賢當兵與高二金賽綸私密對話曝！　深夜邀約「別回家來我這」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／震撼！羅志祥鬆口「羅媽媽罹阿茲海默症」道歉：她不是故意的

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

中孝介「澡堂趁嫩男熟睡」性侵！　現行犯當場逮捕…公司震驚發聲

雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

白種元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大小殺神正面交鋒！　「師妹」安娜德哈瑪斯遭基努李維追殺
  2. 為幕後藏鏡人獻掌聲！　《悲情城市》曾是禁片「偷渡出境」歷程曝
  3. 跟內內走秀海龍蛙兵超緊張　先喝四瓶才敢上台
  4. 瑋哥反擊酷炫揚言一起拳上　想跟孫生組雙人團體
  5. 韓媒坐不住了！點名金秀賢「不能再沉默」苦勸：事情已經太大條
  6. 「金鐘特別貢獻獎」梁修身獲獎後首演電影！　睽違六年再戰大螢幕
  7. 女輔導長內內繩縛走秀　畫面超震撼有直播主露出來了
  8. 白種元又出事！遭告發「不實廣告」出席股東會致歉：徹底檢討
  9. 張學友回來了！　高雄開唱卻自爆一件事沒做好：其實我練很久
  10. 愛莉莎莎「旅居泰國不憂房倒」　親吐真實心聲：人命才是最重要

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366