白種元又出事！遭告發「不實廣告」出席股東會致歉：徹底檢討

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名企業家、廚師白種元在《黑白大廚》亮相後，在台灣的知名度更上一層樓，不料近來卻接連爆出牟利、食品標示不清、違法，作為公司「The Born Korea」的老闆，遭警方刑事立案，隨後公開致歉。沒想到屋漏偏逢連夜雨，近日他又被告發「廣告不實」。

▲白種元的蓋粥被揭發廣告不實。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒報導，投訴人A於26日透過社群爆料表示，「The Born Korea的蓋粥廣告中標註天然蝦是假的」，為了確定是否違反了《食品標示廣告法》，已經透過申訴管道向江南區政府告發，邀橋徹查，接著他指出，「24日我已經打電話向國立農產品品質管理局報告了這個廣告，目前特別司法警察官正在調查」，而該不實標註已於25日全部修正。

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「蓋粥」是白種元在出演SBS綜藝節目《白種元的胡同餐廳》時，利用著名餐廳食譜開發的產品。該產品的描述中宣傳稱「使用國產昆布、蝦和鯷魚製作的特製湯底」以及使用的是「天然蝦」，然而，產品中的原材料標註中，卻寫著使用的是越南蝦，與宣傳語句中的國產蝦有所出入，明顯誤導了消費者。

▲白種元28日出席公司股東大會致歉。（圖／翻攝自YTN YouTube）

白種元作為The Born Korea的老闆，出席了28日集團的股東大會，當場向所有的股東致歉「對於讓各位擔心、失望，感到十分抱歉」，強調接下來會針對公司整個體系做全面的檢討與改善。