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張學友回來了！　高雄開唱卻自爆一件事沒做好：其實我練很久

記者蔡琛儀／台北報導

闊別9個月，「歌神」張學友今（28日）起一連三天現身高雄巨蛋開唱，這也是他三度站上高雄巨蛋舞台，一連12首歌之後，張學友才開口和觀眾打招呼：「高雄的朋友們大家好嗎？聽到大家那麼大聲的喊好就非常放心了，上一次來到高雄應該是2019年，六年多，中間經過了很多事情，最大最大的事情就是身體變差了。」一說完全場都紛紛大笑。

▲▼張學友高雄演唱會首場。（圖／JDS提供）

▲張學友今晚在高雄開唱。（圖／JDS提供）

張學友笑說：「我想很多的朋友都有『中過』嗎？我中過了，本來以為是可以倖免的，原來不可以。」他拿今晚唱〈等你等到我心痛〉時吹口哨表現不夠完美自嘲：「本來想說六年沒來了，想以一個最佳的狀態跟大家見面，其實今天我出來之前已經在後面練了很久了，吹來吹去就是這樣很小聲。」

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今晚是「張學友60+世界巡迴演唱會」第223場，相隔6年再次來到高雄巨蛋，在演出前就有不少粉絲聚集在他下榻飯店等著送他「上班」，張學友的保母車開出去時，他還特別將車門打開，和粉絲揮手打招呼，既能維持安全社交距離，又能寵粉，相當貼心。今晚一開場張學友站在高台上，以〈留住這時光〉揭開演唱會序幕，隨即曲風一轉，〈Ooh La La 〉、〈馬路英雄〉、〈情不禁〉3首勁歌舞曲，張學友一下在復古跑車上熱舞，一下乘著升降梯登上四層樓高，火速讓全場氣氛嗨到不行。

▲▼張學友高雄演唱會首場。（圖／JDS提供）

▲張學友今晚狀態極佳。（圖／JDS提供）

他也沒忘記那些經典情歌，包括〈等你等到我心痛〉、〈深海〉、〈三天兩夜〉、〈情書〉，配合燈光、視訊和舞者們動人的舞蹈，尤其是舞者間的默契，無論是與影子聯動的雙人舞或是表現三人內心糾葛的空中芭蕾，都將現場氣氛推至濃烈的情感頂端。

張學友頻拿「60」當哏，開玩笑對台下歌迷說：「我也是第一次60+，不要緊張，很快輪到你的！我是非常戰戰兢兢來過60+的生活，每個人的60+都不是一樣的，有些人選擇釣魚，有些人選擇一直打麻將也是沒問題的；我喜歡唱歌，難道不可以嗎？何況我還可以。」邊說邊表演本次巡演的第223次一字馬，令全場驚呼不已，他也祝福每個歌迷都可以好好生活，保持身體健康：「如果可以的話，我們70+再見一次。」

▲▼張學友高雄演唱會首場。（圖／JDS提供）

▲張學友。（圖／JDS提供）

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