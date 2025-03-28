58歲徐亨近照曝光！　「悄悄收人為徒」愛徒身份曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手陳昶均睽違3年推出第二張台語專輯《一夜情愁》，請到師父徐亨合作，原來他先前因緣際會認識徐亨，兩人甚是投緣，相談甚歡下，徐亨竟然收了陳昶均為徒，這次徐亨不止為弟子獻聲對唱〈好漢兄弟〉，還「獻身」演出〈幸福的四季〉MV，徐亨在裡頭飾演新娘的爸爸，將出嫁女兒的手親自交到陳昶均手上。

▲▼陳昶均請到師傅徐亨合作。（圖／欣代唱片提供）

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陳昶均畢業於加拿大多倫多大學，本是理化老師，但因心繫音樂，辭掉教職返台從零開始，以自己的母語為出發點，從台語歌壇出發，期間吃了不少苦，但他將吃苦當吃補，在成功發行首張台語專輯《夜夜情》後，精心製作的第二張專輯有台語、國語、客語「三聲道」，曲風更是囊括日式演歌、浪漫抒情、中板輕快、電子舞曲等。

本身體格標準的陳昶均，因天生上鏡臉部會看起來有些嬰兒肥，在MV導演及友人的建議下，要他試著減重消「娃娃臉」，但距離發片已不到半年，陳昶均只得用極端方式硬瘦，從一天只吃一餐，到後來兩天只吃一餐，並使用「不健康」的減肥法「09減肥法」（09音近台語「飲酒」），「飢餓時把自己灌醉，來忘記飢餓的感覺，更因為喝茫，就可以倒頭一夜好眠，而沒有吃東西的問題了。」

▲陳昶均推出第二張台語專輯《一夜情愁》。（圖／欣代唱片提供）

他也因此真的體重一路從63公斤暴瘦到53公斤，不但瘦出瓜子臉，身材也更苗條了，他很欣慰努力有了成效，但也呼籲大家不要輕易嘗試，強調這只是自己在期限內一定得成功的非常手段，呼籲大家可以透過運動和飲控來慢慢瘦身，對身體的負荷比較不會那麼大。