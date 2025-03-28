開播前3天「宣布停播」！韓未成年女團選秀《Under 15》：保護演出者

記者劉宜庭／綜合報導

南韓選秀節目《Under 15》原定3月31日開播，卻因為被批「兒童商品化」、性感風預告引發爭議，面對負評持續延燒，製作單位今（28日）宣布停播，強調要以保護出演者為優先。

▲《Under 15》開播前3天宣布停播。（圖／翻攝自《Under 15》IG）



《Under 15》透過官方聲明指出：「經過深度討論後，決定不播出原訂3月31日播出的節目。我們認為目前最重要的是保護出演者，並重新調整節目的方向。」聲明中還補充：「因此，MBN將不再安排本節目的播出。今後我們也會更慎重地推進製作，確保不傷害參賽者的真誠與節目的原意。」

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▲節目曾用條碼照來宣傳參賽者，引發兒童商品化的負面爭議。（圖／翻攝自韓網）

《Under 15》是一檔以15歲以下青少年為對象的K-POP新星選拔計畫，強調以青少年練習生為中心的選秀內容。但自從預告片公開後，就有觀眾指出節目有「性化未成年人」的爭議，引起大量批評聲浪。

▲《Under 15》預告片同樣受到質疑。（圖／翻攝自《Under 15》IG）

先前，製作團隊為平息風波，緊急召開製作報告會進行說明，然而輿論仍持續延燒，最終節目方選擇「直接放棄播出」的決策。據悉，製作組目前正在重新檢討節目的整體方向與構成，是否會重啟播出仍是未知數。