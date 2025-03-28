王識賢開IG「被認定假帳號」遭停權　收私密鹹濕照…反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

影集《星空下的黑潮島嶼》集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，堪稱是2025最MAN台劇。今（28）日該片舉行媒體茶敘，主角王識賢、吳念軒、曾少宗、劉承恩一同現身分享拍戲花絮。

▲劉承恩（左起）、吳念軒、王識賢、曾少宗出席 《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

王識賢近期積極經營個人Instagram，今（28）日出席《星空下的黑潮島嶼》媒體茶敘透露自己是因為歌迷、影迷要求才決定使用社群媒體，被一旁的吳念軒爆料，因為他人氣太高，剛開的時候粉絲追蹤速度太快，還一度被軟體以為是假帳號而遭到停權，吳念軒笑說「現在識賢哥的按讚數都比我還多」。

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▲王識賢近期熱衷經營社群網站。（圖／記者黃克翔攝）

關於使用Instagram的過程，王識賢也透露從發文、回覆留言全都是本來親自打字回覆，他表示自己收到很多私訊，有影迷留言「我爸爸好喜歡你」、「媽媽是你的粉絲」，甚至還有人告白「我媽媽好想嫁給你」，讓他當場害羞笑出來，說道「一開始頭皮發麻，但很開心啦，帶給大家歡樂。」

▲王識賢近期熱衷經營社群網站。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，王識賢也被問到私訊是否有收到私密鹹濕照，他露出淺淺微笑「這我就不方便透露了」，暗指確實有這一回事，至於會親自回覆哪一類的私訊，他強調「不要太過火，要正常的訊息才會回」。而他也被問到近期是否有機會開演唱會，低調表示沒有，但有在計畫推出單曲。

▲王識賢日前開啟個人Instagram。（圖／翻攝自Instagram／shih_shien0211）