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1000-165=？運將堅持只給735「幹嘛算那麼清楚」 伊萊媽揭傻眼手法

記者潘慧中／綜合報導

網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊、伊菲，經常分享日常生活。她27日便在社群網站揭露差點被計程車運將詐騙的手法，讓粉絲看了十分傻眼。

▲Anni帶小孩搭計程車差點被騙錢。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

伊萊媽透露，她當時帶著兄妹倆從捷運站出站後，搭上一台排班計程車，並事先告知司機自己只有千元大鈔。司機表示可以找零，但抵達目的地後，車資明明為165元，她一開始卻只收到7張百元鈔。

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面對這筆明顯少找的金額，伊萊媽並未慌張，當場重新清點鈔票後對司機表示：「不好意思，大哥，這邊只有7張。」司機先是敷衍回應「剩下的等一下會給妳」，卻只再掏出35元零錢，隨後更大聲否認：「哪有！哪有！是妳算錯了！」面對對方否認，伊萊媽堅稱她已經算了3次，金額確實少了100元。

▲伊萊媽不忘幽默吐槽老公。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）

最終，司機脫口「幹嘛算那麼清楚」才不耐煩地補上100元，並催促伊萊媽一行人趕快下車。伊萊媽還在貼文中提到，孩子事後說「還好媽媽有再算一次，不然真的會被騙」，她也幽默地回應：「當然囉，我又不是你們爸爸！」展現面對突發狀況的沉著與幽默感。

伊萊媽IG全文：

從捷運站出站後
準備帶兄妹倆去沒有去過的地方辦事
叫了一台在門口排班的計程車
上車後我告訴司機：
「不好意思，我身上只有仟元大鈔，請問可以找嗎？」
他回答可以後，就開始車程
抵達後車資是$165

我拿出仟元大鈔給司機找
他算了百元大鈔給我
總共算兩次，每次算都是只有七張
他把錢拿給我後，
我又在他面前直接算了一次
「一、二、三、四、五、六、七」
「不好意思，大哥，這邊只有七張」
他回答：「我知道啦，剩下的我等一下會給你」
然後他只拿出零錢$35給我
就說請你們趕快下車

我說：
「不好意思，大哥你少找我$100 」
他很大聲地回覆：
「哪有！哪有！是妳算錯了！」
我很冷靜的説我們兩人加起來一共算了三次
你只有給我七張百元大鈔跟零錢$35

最後他說：
「幹嘛算那麼清楚？」
才又再掏出$100給我
叫我們趕快下車，不要耽誤他的時間⋯

孩子們說還好我有再算一次
不然真的會被騙
我回答：
「當然囉，我又不是你們爸爸！」（疑）

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