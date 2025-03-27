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金賽綸悼念好友文彬手寫信公開！「累到沒能關心你、很快會見面」

記者劉宛欣／綜合報導

已故女星金賽綸於2月16日逝世，近來家屬指控他生前因為初戀金秀賢與YTR李鎮浩等，罹患嚴重憂鬱症而輕生。而她逝世後，有粉絲發現她生前最後一次更新Instagram，上傳的就是於2023年離世的好友文彬合照，27日稍早《橫豎研究所》公開了她當時寫給文彬的悼念信，讓人看了不禁感到心酸。

▲金賽綸、文彬同樣是童星出身的好友。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金賽綸、文彬同樣是童星出身的好友。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金賽綸、文彬同樣是童星出身的好友。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

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以下為《橫豎》公開的信件內容翻譯：

彬，好想你，該說些什麼好呢？我真的很痛苦，甚至想選擇結束生命。我聽到你的消息時，因為我能理解你當時下決心和選擇時，有多麼害怕與孤單，實在無法質問你為什麼，但話說，我那天很奇怪地突然很想你，本來想打電話給你，卻沒撥出那通電話，現在我很後悔，雖然沒能阻止你，我總是告訴自己只要熬過今天，明天就會來，這樣活著，但心裡仍然在想，你是否也曾想過再忍耐一天？每天都在掙扎著活下去，但我的心總在搖擺，我在想，你是否也有這樣的掙扎？

我甚至有時候會想是否要跟隨你，但每一天每一刻都在動搖。我覺得自己當時太過吃力地活著，所以沒能好好關心你，希望你別再感到孤單了。如果你感到孤單，就出現在我的夢中吧，唉呀，心真的好痛。我知道，那些無法對任何人說出口，獨自埋藏在心裡的痛苦，不只我一個人這樣，你一定也這樣一天天熬過來。

如果當時我們能敞開心扉，痛痛快快地哭一場該多好？應該大聲說出有多痛苦的，雖然其實我現在也還沒做到。哈哈，早知道就跟你還有大家一起試一次。我們為了不讓對方擔心，一直假裝堅強，假裝沒事，對吧？你選擇的路，無論去到哪裡，這條路一定充滿光亮，我尊重你的一切，並為你加油，你是最棒的。我為無法給你更多的讚美與擁抱感到抱歉。

我愛你，彬，很快會見面的，我等著。

你的18年知己妹妹、朋友。

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金秀賢, 金賽綸, 文彬

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