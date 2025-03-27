SOD女員工「出道拍AV」曾堅決不下海突改口！　達人讚：肯定會大賣

記者顧齊祐／綜合報導

日本知名AV公司SOD（SOFT ON DEMAND）的宣傳部員工松永明里（松永あかり），因甜美的外型吸引眾多粉絲，經常在社群平台分享工作日常。雖然她曾多次表明「沒有拍AV的打算」，但近日突然改變立場，正式宣布出道成為AV女優。

▲SOD宣傳部員工松永明里，宣布出道成為AV女優。（圖／翻攝自X／ferret_tanuki）



AV達人一劍浣春秋近日在《PLAY NO.1》發文，透露松永明里在去年10月就以「まつなが@SOD宣伝部」的名義在社群平台X成立帳號，並分享她在AV公司工作的日常生活。因充滿吸引力的外型和社群經營能力，使她的粉絲數迅速突破10萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲松永明里憑藉甜美外型，社群平台吸引了10萬追蹤。（圖／翻攝自X／ferret_tanuki）



儘管松永明里過去堅持「不會下海」，但近日她卻突然宣布將以SOD女子社員兼任AV女優的身分出道，首部作品預計於4月1日愚人節發售。一劍浣春秋也大讚，松永明里的社群經營策略非常成功，雖然至今未曾裸露，但已累積了極高人氣。他預測，在SOD的精心策劃和操盤下，她的首部作品必定會大賣。

▲松永明里過去曾堅持「不會下海」。（圖／翻攝自X／ferret_tanuki）