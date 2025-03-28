台灣對邦交國巴拉圭施援手！　百萬YTR「嘟嘟人」Eric飛當地揭真實情況

記者孟育民／台北報導

YouTube頻道「The DoDo Men - 嘟嘟人」由前美國蘋果公司工程師Ian與美國精算師Eric共同創立，兩人以「跳脫舒適圈」為主旨，拍攝旅遊、挑戰、職場生活等影片，目前頻道已有近136萬人訂閱。Eric日前前往台灣在南美洲的邦交國「巴拉圭」，在當地一個禮拜體驗民俗文化，將這片土地的美與獨特文化分享給台灣。

▲Eric前往巴拉圭跟著駐地大使體驗當地生活。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）

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旅程正好碰上過年，Eric跟著駐外大使、秘書走訪當地華僑社群，在華僑商店與農村市集體驗當地特色的走春文化！喜愛美食的 Eric也嘗試了巴拉圭獨有的「固體湯」，這道有著特別故事的料理，是當初料理者因烹調過久，導致烤乾的小插曲，意外成為巴拉圭特色的美食，令他大開眼界，吃完直呼：「固體玉米濃湯，有點像蛋糕。」

▲▼Eric體驗固體湯 。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）

在巴拉圭，台灣不僅與當地在經濟及文化上交流密切，也積極協助當地醫療系統的升級。過去以手寫方式記錄病歷，如今透過台灣的協助，當地醫療機構已逐步轉型為數位化，提升診療效率，目前已經規劃了800多間醫院，超過巴拉圭的50％。Eric這次也前往當地的醫院探訪，只見門口有超大的台灣國旗，隨處也可見台灣的標誌，他感觸說：「我可以感受到這邊的人民覺得台灣怎麼幫助到他們的，因為進到這個醫院，一群人很熱情，而且真的充滿感謝。」

▲Eric前往當地醫院 。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）



影片最後，他忍不住提問在當地打拼的台灣人：「我覺得蠻感動，離鄉背井又跑到那麼遠的地方，家人朋友都在台灣，工作那麼辛苦，為台灣做外交收穫最多的是什麼？」駐外大使館秘書Ciro在當地已經5年時間，對此他說：「除了每個月1日的發薪日，再來就是來邦交國服務本來就很有意義，看那些合作計劃，因為對他們有幫助，所以他們看到我們都很熱情，感受到的是很滿足。」

▲▼即便離鄉背井在巴拉圭工作，Ciro仍感到心滿意足 。（圖／翻攝自YouTube／The DoDo Men - 嘟嘟人）

透過這次旅程，Eric 帶領觀眾深入了解巴拉圭這個台灣重要邦交國的獨特文化與風土民情。觀眾紛紛留言：「可以來個走遍世界台灣邦交國的企劃」、「開箱邦交國的影片真的很新鮮」、「為台灣感到非常驕傲」，也有粉絲許願外交部找The DoDo Men擔任代言人！



