陳怡蓉6歲愛女想換媽媽　「1招嚇哭她」老公真實反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星陳怡蓉2016年宣布嫁給醫美名醫薛博仁，婚後生下寶貝女兒Bambi，平時常透過社群記錄家庭生活的她，昨（26）日就在臉書發文透露女兒在與她發生爭執後表示想換媽媽，後來母女倆在上演一齣小鬧劇後和好。貼文曝光後，逗樂不少網友。

▲陳怡蓉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

陳怡蓉分享，當時她和年僅6歲大的女兒發生一些小口角，沒想到後來對方竟見笑轉生氣地對她怒喊：「這次我真的想換媽媽了。」為此，陳怡蓉開玩笑表示，不論背後是否有高人指點，當下她只覺得此風不可長，於是裝作要打電話，假裝滿足女兒想換新媽媽的要求，甚至還拿起錢包和車鑰匙，做出準備要走出家門的動作。

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隨後，當陳怡蓉接起電話自導自演與「新媽媽」交談時，女兒突然衝過來緊緊抱住她，甚至還一邊哭著道歉對她說，自己不想要新的媽媽。為此，陳怡蓉表示，後來母女倆擁抱哭泣，上演互訴衷腸的戲碼，同時也透露她甚至發現老公在一旁竟露出遺憾的表情。

▲陳怡蓉分享女兒想換媽媽。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

最後，陳怡蓉坦言，她明白年僅6歲的女兒可能無法用太多形容詞來表達當下的情緒，所以在與對方和好後，她提供女兒幾個替代方案，並溫柔堅定地告訴對方，言語對人造成傷害的嚴重性，「希望她以後在有情緒的狀態下脫口而出的話要再三思。」