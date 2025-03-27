記者蔡琛儀／台北報導

2025桃園閩南文化節「台語歌ê音樂人生」將於5月25日於中壢藝術館音樂廳舉行，結合跨世代音樂交流的講唱會、名家珍貴收藏品的特展，以及卡司陣容堅強的演唱會，勾勒不同時期台語音樂發展，記者會上，董事長樂團主唱兼本次節目統籌暨音樂編導的吉董笑稱，為了備戰澎湖國際超級鐵人226三項賽，決定戒酒一個月。

▲董事長樂團主唱吉董擔任本次節目統籌暨音樂編導。（圖／新視紀整合行銷提供）

54歲的吉董去年在台東巴歌浪超級鐵人三項比賽順利完賽，取得第5場鐵人三項完賽紀錄，體力相當驚人。他日前還與董事長樂團、桑布伊、黃連煜、DJ大衛等人完成了38天的「豐臺灣-春節文化訪問團」亞洲巡演，期間巡演了日本、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、柬埔寨、越南等七個國家，共計十五個城市。這趟旅程中，他持續創作，寫下至少15首新歌。

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吉董表示，海外僑胞非常熱情，許多場合都有人用台語與他交流，讓他感受到特別的親切感。他提到，桑布伊在日本演出時模仿鳳飛飛的舞台動作演唱〈好好愛我〉，引起觀眾熱烈反應；在東京淺草的最後一場演出，他們特別安排獻唱文夏的〈媽媽請你也保重〉，以紀念八年前共同演出的時光。

▲董事長樂團主唱吉董。（圖／新視紀整合行銷提供）

文化節系列活動中的「傳唱台語經典歌曲演唱會」將於5月25日登場，卡司陣容包括文香、許富凱、「小鳳飛飛」方寧、劉福助、董事長樂團、陳隨意、柯大堡，還有在地傑出團隊桃園國樂團，將帶來一場跨時代的經典台語歌曲演出。演唱會將於5月5日後開放免費索票，數量有限，其他還有經典台語流行音樂特展、台語歌創作講唱會，詳情請關注「桃園閩南文化」臉書粉絲專頁。