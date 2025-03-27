ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓網狂問女神是誰！網紅「易夢玲」美成真人AI爆紅　撞臉Karina、金裕貞

文／妞新聞

2025巴黎秋冬時裝秀在3月盛大舉辦，各國時尚圈名人以及大咖藝人齊聚、星光耀眼，不過在韓國媒體、SNS平台上，除了被人氣韓星們大舉洗版之外，有一位「不知道名字的神秘美女」意外佔據版面，在韓網掀起超高討論度，原因就是因為她的顏值太逆天了！！！

撞臉Karina、金裕貞

韓網狂問：這女神是誰？

 
 
 
 
 
 

在本季的法國設計師品牌ISABEL MARANT 2025時裝大秀現場，韓國媒體的鏡頭紛紛捕捉韓星代表嘉賓、人氣男團ATEEZ成員朴星化的看秀實況，不過卻有一位身穿貼身咖棕長洋裝、踩著駝色長靴、頂著一頭微濕波浪捲的美女，也吸引了大量鎂光燈，還有知名韓國攝影師特別發文尋人：「有人知道她是誰嗎？是女神嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...
 
 
 
 
 

▲易夢玲。（圖／IG@yimengling）

散發空靈氣質的神級美貌、凹凸有致的魔鬼身材加上白皙牛奶肌膚，彷彿會自己發光一般，韓國大批網友暈爆湧入留言：「太美了吧？」、「好像AI」、「有點像Karina＋金裕貞」，有網友馬上神出這位轟動韓網的女神其實是中國大陸網紅『易夢玲』。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中國大陸網紅易夢玲是誰？

年紀、身高、職業、IG、前男友

1999年出生的易夢玲從平面模特兒工作發跡，出道前就傳是學校裡的校花，在網路上擁有大批粉絲，個人微博追蹤人數破520萬，人氣堪比線上中國大陸女星，在2023年出演戀綜《怦然心動20歲》第三季、擔任主持嘉賓後知名度水漲船高，168公分的零贅肉高挑身材、精緻臉蛋成為女孩們的時尚指標，受封新一代女神接班人！

 
 
 
 
 
 
 

易夢玲也曾經有一段公開戀情，他曾與中國代表嘻哈歌手Higher Brothers成員「馬思唯」交往，同時在〈賣火柴的小女孩〉MV中大方亮相，不過兩人傳在2023年分手，男方還因此為她特別寫了情傷歌曲，女神的IG帳號為@yimengling，大家快先追蹤起來。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

Jisoo私約Karina見面「2大神級韓女神私交公開」！自爆玩手遊狂課金：1年花最多錢在這

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

推薦閱讀

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

《復仇者聯盟5》27演員名單出爐！漫威直播5小時27分…最後30秒他來了

「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服「貼國旗」外國網友爭睹

「台灣最強高中生」Ray服兵役！曬迷彩軍服「貼國旗」外國網友爭睹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

楊千霈罕見鏡頭前淚崩！「造成困擾」揭1月公開離婚真相：不想騙大家

金秀賢疑要求「性關係」：要1年嗎？　16歲金賽綸傻傻回答⋯獻身對話曝光

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

快訊／金賽綸「生前苦求金秀賢」親筆信公開：你是我初戀⋯

曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 網紅, 易夢玲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 夏騰宏對戲越南人妻網紅「被電到狂忘詞NG」　連攝影師都看不下去
  2. 暗戀對象被情敵飆罵…孫麥傑不忍了！　當場「火爆揮拳」雙雙倒地
  3. 家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔
  4. 楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」缺席首映會　《有病》導演錯愕
  5. SOD女員工「出道拍AV」曾堅決不下海突改口！　達人讚：肯定會大賣
  6. 金賽綸悼念好友文彬手寫信公開！「累到沒能關心你、很快會見面」
  7. 愛莉莎莎「IG臉書聲援柯文哲」　轉發1文喊拜託：這是人命
  8. 黃小琥驚曝「曾對〈不只是朋友〉不屑」　認了：有點唱膩
  9. 賴慧如「心疼吳婉君被家暴」　臉書長文聲援：妳不孤單
  10. 金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366