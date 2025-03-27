韓網狂問女神是誰！網紅「易夢玲」美成真人AI爆紅　撞臉Karina、金裕貞

文／妞新聞

2025巴黎秋冬時裝秀在3月盛大舉辦，各國時尚圈名人以及大咖藝人齊聚、星光耀眼，不過在韓國媒體、SNS平台上，除了被人氣韓星們大舉洗版之外，有一位「不知道名字的神秘美女」意外佔據版面，在韓網掀起超高討論度，原因就是因為她的顏值太逆天了！！！

撞臉Karina、金裕貞

韓網狂問：這女神是誰？

在本季的法國設計師品牌ISABEL MARANT 2025時裝大秀現場，韓國媒體的鏡頭紛紛捕捉韓星代表嘉賓、人氣男團ATEEZ成員朴星化的看秀實況，不過卻有一位身穿貼身咖棕長洋裝、踩著駝色長靴、頂著一頭微濕波浪捲的美女，也吸引了大量鎂光燈，還有知名韓國攝影師特別發文尋人：「有人知道她是誰嗎？是女神嗎？」

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▲易夢玲。（圖／IG@yimengling）

散發空靈氣質的神級美貌、凹凸有致的魔鬼身材加上白皙牛奶肌膚，彷彿會自己發光一般，韓國大批網友暈爆湧入留言：「太美了吧？」、「好像AI」、「有點像Karina＋金裕貞」，有網友馬上神出這位轟動韓網的女神其實是中國大陸網紅『易夢玲』。

中國大陸網紅易夢玲是誰？

年紀、身高、職業、IG、前男友

1999年出生的易夢玲從平面模特兒工作發跡，出道前就傳是學校裡的校花，在網路上擁有大批粉絲，個人微博追蹤人數破520萬，人氣堪比線上中國大陸女星，在2023年出演戀綜《怦然心動20歲》第三季、擔任主持嘉賓後知名度水漲船高，168公分的零贅肉高挑身材、精緻臉蛋成為女孩們的時尚指標，受封新一代女神接班人！

易夢玲也曾經有一段公開戀情，他曾與中國代表嘻哈歌手Higher Brothers成員「馬思唯」交往，同時在〈賣火柴的小女孩〉MV中大方亮相，不過兩人傳在2023年分手，男方還因此為她特別寫了情傷歌曲，女神的IG帳號為@yimengling，大家快先追蹤起來。

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