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型男主持人土耳其操肌不停　兩個月瘦7公斤　

記者葉文正／台北報導

八大電視即將推出全新類實境外景節目《自由的旅行者》，節目網羅知名旅遊YouTuber融融擔綱主持人，今(26日) 舉辦媒體茶敘，融融與節目首站土耳其行程的在地友人兼搭檔圖佳共同出席，兩人分享即將前往土耳其的心情及準備，圖佳逗趣表示：「這次的目標是要胖5公斤回台灣。」

▲八大電視全新外景節目《自由的旅行者》圖佳（圖左）示範土耳其傳統的沙煮咖啡，融融（圖右）品嚐手藝。（圖／八大提供）

▲八大電視全新外景節目《自由的旅行者》圖佳（圖左）示範土耳其傳統的沙煮咖啡，融融（圖右）品嚐手藝。（圖／八大提供）

融融則笑說：「最好是不要，但土耳其有太多美食了，希望我的肚子加油！」另外，融融也在現場秀出手臂上的新刺青，他興奮表示自己從小學六年級所設下的夢想達成，因此上週特別去將節目名稱《自由的旅行者》刺在手臂上，他說：「一開始跟製作團隊提出這個想法時，他們一臉不相信，直到真的做了，他們也很驚訝，真的滿瘋狂的！」

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▲八大電視全新外景節目《自由的旅行者》圖佳（圖左）示範土耳其傳統的沙煮咖啡，融融（圖右）品嚐手藝。（圖／八大提供）

▲圖佳。（圖／八大提供）

八大電視全新外景節目《自由的旅行者》，內容以主持人背包客融融的自由旅程為視角，呈現各國的獨特旅程，節目首站在土耳其人圖佳的帶領下，將一起深入當地文化風情，其中，圖佳最期待的是帶融融參加他妹妹的傳統婚禮，但同時也令他十分緊張；圖佳笑說：「我緊張的是我的表姊、妹很愛亞洲人，通常我回去，算是家族裡面滿帥的男生，但這次還有另一個人…。」意指融融威脅到他的地位，他為了讓自己在融融的身邊，也能展現帥氣的一面，日前特地瘦身，「我兩個月瘦了7公斤！雖然現在胸肌沒有融融大，但也有一點點形狀了。」

▲八大電視全新外景節目《自由的旅行者》圖佳（圖左）示範土耳其傳統的沙煮咖啡，融融（圖右）品嚐手藝。（圖／八大提供）

▲融融有不少刺青。（圖／八大提供）

融融也搶先透露《自由的旅行者》首站土耳其行程中將會體驗當地的油脂摔角運動，這也是他所期待的項目之一，他說：「過去我自己去土耳其時沒遇過這個活動，這次透過《自由的旅行者》能讓全台灣朋友們看見，相信很精彩。」身旁的圖佳則笑說：「到時候體驗的只會有融融一個人，油脂摔角中對手是會將手伸進褲子裡找一個施力點，到時候就是他會跟當地人體驗，我負責幫他抹油。」

媒體茶敘現場，圖佳也特地讓融融搶先體驗土耳其獨有的「沙煮咖啡」，沙煮咖啡的一大特色是在飲用完畢後，可透過咖啡渣進行占卜，在看了融融喝完咖啡後的咖啡渣，圖佳認真表示：「他以後會很有錢，到時候不要忘了我。」

當被問及兩人即將在土耳其朝夕相處20天，是否會擔心不合？兩人異口同聲表示「會變超級好朋友」，圖佳更開玩笑表示：「只是有可能融融比我更像土耳其人，因為我18歲就到台灣了，融融去過土耳其很多地方，反倒是我這個土耳其人有些還沒去過。」融融也說：「土耳其太大了，到時候大家看《自由的旅行者》，不僅能看見當地人帶我們深入土耳其，也能反過來看見身為土耳其人回到自己家鄉時的悸動。」

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