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孫藝真官宣新戲！18禁忌愛情誘惑池昌旭　「最美臉孔」Nana加入三角戀

記者吳睿慈／綜合報導

「國民女神」孫藝真自誕下一兒後，專心相夫教子，直到近期以接下最新主演的Netflix原創影集《Scandals》（前譯：醜聞），突破清純形象，與池昌旭上演一段禁忌愛情遊戲，片商27日官宣戲劇相關訊息，引起大批粉絲敲碗直呼「等不及了」、「孫仙回來了」。

▲孫藝真官宣新戲，即將以、孫藝珍。（圖／MSteam Entertainment提供）

▲孫藝真官宣新戲，即將以《Scandals》回歸小螢幕。（圖／MSteam Entertainment提供）

《Scandals》改編自2003年18禁電影《醜聞：朝鮮男女相悅之事》，該片將法國作家皮耶修德洛德拉克洛的經典小說《危險關係》中放蕩不羈的世界，重新演繹在朝鮮時代的背景下，透過戲劇展現出渴望與誘惑被視為禁忌的年代，劇中人物挑戰社會的嚴格秩序，陷入一場大膽卻挺而走險的愛情遊戲之中。

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孫藝真所飾演的趙氏夫人，是一位才貌雙全、勇於打破時代對女性束縛的女子，暗中策劃一場秘密的愛情賭局，並向池昌旭所飾演的趙元提議一場愛情誘惑遊戲。

▲池昌旭飾演花花公子。（圖／Spring Company提供）

▲池昌旭飾演花花公子。（圖／Spring Company提供）

劇中的趙元是朝鮮最著名的花花公子，對成功與榮耀毫不在意，他魅力四射，但對愛情不抱信任，只醉心於戀愛遊戲，為了贏得趙氏夫人心與這場賭注，不惜使出渾身解數。

▲Nana。（圖／Sublime Artist Agency提供）

▲Nana介入孫藝真、池昌旭之間上演一場三角戀。（圖／Sublime Artist Agency提供）

除了孫藝真、池昌旭的加盟，還找來「世界最美臉孔」Nana飾演叔夫人鄭熙延，一位因喪夫而立誓守節的寡婦，儘管她下定決心守護貞潔，卻在與趙元的交集中，內心突然湧現複雜的情感。三位主演所演繹的危險愛情遊戲《Scandals》（暫定）將於Netflix獨家上線。

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