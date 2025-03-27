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南韓野火燒6天「26人罹難、30人輕重傷」　樸瑞鎮比賽奪冠1億獎金全捐了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓慶尚北道義城郡從21日起森林發生火災，怎料這波火勢因天乾物燥、風勢強烈，導致火勢不斷向外蔓延，至今已經狂燒6天，截至目前為止罹難者達26人、重傷8人、輕傷22人，相關單位仍在努力救災並擴大疏散人群中。對此，演藝圈也紛紛出現善舉，歌手樸瑞鎮27日宣布把歌唱比賽得獎金額捐出，引起熱烈討論。

▲▼南韓野火燒6天「26人罹難、30人輕重傷」　樸瑞鎮比賽奪冠1億獎金全捐了。（圖／翻攝自樸瑞鎮IG）

▲南韓野火燒6天，樸瑞鎮比賽奪冠的1億獎金全捐了。（圖／翻攝自樸瑞鎮IG）

南韓野火狂燒6天，演歌歌手樸瑞鎮從音樂生存節目《現役歌王2》脫穎而出，拿下第一名好成績，並累積高知名度，現沒有經紀公司的他，獨自在歌壇打拼著，27日突然對外宣佈要把《現役歌王2》奪冠的1億獎金（約台幣250萬）全捐出，令眾人驚喜不已。

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由於此次野火災區，是樸瑞鎮經常到訪演出的城市，與粉絲享有幸福回憶之處，如今卻遭到無情燒毀，令他感到很痛心，為了幫助災民盡快重建家園，決定盡一份微薄之力。

▲樸瑞鎮比賽奪冠1億獎金全捐了。（圖／翻攝自樸瑞鎮IG）

▲樸瑞鎮歌聲療癒溫暖受到很多觀眾喜愛。（圖／翻攝自樸瑞鎮IG）

樸瑞鎮2020年參加節目《我是演歌歌手》大展身手，透過比賽努力朝夢想邁進，2024年參戰《現役歌王2》直接奪下最終冠軍累積高知名度，溫暖、療癒歌喉受到喜愛，是許多演歌節目爭相邀約的熱門嘉賓之一。

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現役歌王2, 樸瑞鎮

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