Andy 10年血汗錢追得回來嗎？　周品均分析家寧媽還有3手段

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber「眾量級 CROWD」Andy日前控訴前女友家寧一家奪走10年經營的頻道，引發社會關注，更因為發表影片被提告，昨日（26）到警局製作筆錄。而前東京著衣創辦人周品均以自身經驗指出，家寧一家可能採取合法手段阻止Andy分得盈餘，並提醒合夥創業時需特別注意法律細節，同時提醒法律訴訟時間漫長，過程中的難度及時間成本不容忽視。

▲周品均分析Andy訴訟，建議年輕人創業，真的不要一開始佔小股。（圖／翻攝自YouTube）

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周品均透過影片分享「追錢有多難」。她以自己的官司為例，一審就耗費7年，目前10年過去，仍僅進行到二審，為此強調，法律程序雖然是爭取權益的重要途徑，但過程中的舉證難度和時間成本不容忽視。

YouTube影片中，周品均舉出Andy可能面對的法律挑戰。第一，她指出，家寧母親曾淑惠目前占有50%股份，儘管引發外界質疑，但當初如果行政程序無瑕疵，法院將以現有股東名單為準，除非Andy能夠提供明確證據證明，對方是借名登記，否則難以改變現狀。第二點，即便Andy持有25%股份，仍可能因公司財務操作而分不到盈餘，例如公司帳務若顯示無利潤，或大股東決定「不分配盈餘」，Andy將無法獲得應有回報。更甚者，家寧家人還可透過增資稀釋Andy的股權比例，使其利益進一步被削弱。

▲周品均分析，家寧家人因為股東佔比大，甚至股東會可以決定不分配盈餘，因此Andy聲明早提及，一切都是對方說了算。（圖／翻攝自YouTube）

身為過來人，周品均提醒年輕人只要是公司創辦人，「真的不要一開始佔小股」，一定要擔任公司負責人，佔最大股東才會擁有公司的掌控權，不要等到事情發生才會震驚錯愕，一切已經來不及。有關外界對司法公正的期望，她認為，法官通常秉持「無罪推定原則」，不會輕易偏向任何一方，即便案件引發社會關注，法官仍可能因壓力而延後裁決，導致訴訟歷時多年。

周品均坦言，若當年只專注於等待官司結果，可能早已陷入財務困境，因此選擇重新創業。她呼籲大眾正視法律程序的現實，並建議合夥創業者事先完善股權分配及財務規劃，以免日後陷入類似糾紛。