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《綜藝大熱門》找涉性騷吉伊卡哇收藏家挨轟　吳宗憲回應

記者黃翊婷／綜合報導

綜藝節目《綜藝大熱門》近期找來吉伊卡哇收藏家艾倫分享收藏，沒想到卻引發網友抨擊，控訴製作單位請來的來賓涉及多起爭議，包含性騷擾事件。綜藝大熱門製作單位在節目播出後立刻道歉，並刪除影片中有艾倫出現的畫面；主持人吳宗憲也坦言，身為主持人其實很難在錄影前能夠深度了解每一位來賓，未來會請製作單位多注意這方面的資訊搜尋。

▲▼吳宗憲。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲回應近期節目邀請爭議來賓的事件。（資料照／記者周宸亘攝）

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《綜藝大熱門》在3月25日播出的節目內容中，找來多名收藏家分享樂高、球員卡等收藏品，但其中一名來賓吉伊卡哇收藏家艾倫，因先前被指控性騷擾、壓榨員工薪資、高價轉賣商品等爭議，導致節目一播出就引來許多網友留言撻伐。

綜藝大熱門YT被網友留言洗版。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

▲網友們在《綜藝大熱門》的YouTube頻道留言，指出來賓艾倫有爭議。（圖／翻攝自YouTube／綜藝大熱門 Hot Door Night）

目前《綜藝大熱門》製作單位已經將YouTube影片中的艾倫片段刪除，並表示關於來賓個人私下的爭議問題，因主題聚焦於「收藏家」，製作單位在錄影前沒有特別針對個人行為進行調查，導致播出後讓部分觀眾產生反感，對此深感抱歉，未來會更加謹慎，同時也感謝觀眾們對綜藝大熱門節目的支持與愛護。

主持人吳宗憲也回應，身為主持人其實很難在錄影前能夠深度了解每一位來賓，未來會請製作單位多注意這方面的資訊搜尋。

而受到網友抨擊的艾倫，先前雖然針對性騷擾事件發布影片澄清，但網友們並不買帳；對於這次的節目風波，他低調在IG限動表示，原本想等到確定起訴再發文，但當時受到小編熱情邀約，推都推不掉，感謝這段時間一直支持他的朋友和家人。

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綜藝大熱門, 吳宗憲, 吉伊卡哇

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