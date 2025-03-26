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鬼才阿水：面對家暴對象千萬不要忍！　長文談趙駿亞毆打吳婉君

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君昨（25）日認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索。據了解，兩人13日發生爭執時，吳婉君被趙駿亞打到雙頰紅腫、臉部瘀傷，後來到醫院驗傷，目前也已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論，就連網紅鬼才阿水都透過Threads發文評論此事。

▲▼鬼才阿水發文談家暴。（圖／翻攝自Threads／awater0911）

▲趙駿亞被控交往期間家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

鬼才阿水認為，面對會家暴的對象千萬不要容忍，保護自己為第一優先。談到女星吳婉君控告藝人趙駿亞家暴，鬼才之水指出，男方過去就曾二度遭到前女友指控家暴，為此他提醒，千萬不要對會家暴的對象有任何的容忍及原諒，否則只會讓自己再次陷入危機。

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鬼才阿水進一步提到，家暴受害者並不僅限於女性，男性也可能遭受同樣傷害。他指出，家暴除了有肢體暴力外，情緒勒索、言語恐嚇及斷絕外部聯繫等行為也屬於其中。鬼才阿水強調，一旦發現伴侶有任何家暴傾向，就該立即尋求外界協助，必要時也該向檢警求助。

▲▼鬼才阿水發文談家暴。（圖／翻攝自Threads／awater0911）▲▼鬼才阿水發文談家暴。（圖／翻攝自Threads／awater0911）

▲鬼才阿水發文談家暴。（圖／翻攝自Threads／awater0911）

鬼才阿水表示，會家暴的人通常都是累犯，從演藝圈到政治圈都屢見不鮮。談到趙駿亞家暴吳婉君，他提到，男方在2002年時在美國就曾因為打女友被判刑入獄，2015年還爆出酒後亂性等爭議，「如果你的對象曾經有過家暴紀錄，很有可能你就是下一個受害者。」

最後，鬼才阿水強調，這時候檢討受害者是最不必要的事，並點出網路上部分網友對受害者的指責，強調這些人應該提供受害者實際的幫忙，而不是進行無意義的批評，「其實我們該做的，就是提供協助與保護，並協助受害人去尋求司法檢調的介入，而不是在旁邊說些風涼話，那對事情完全沒有任何幫助的。」

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吳婉君, 趙駿亞, 鬼才阿水, 網紅

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