鍾明軒昔驕傲喊「來自台灣」畫面遭挖出！　如今嘆：沒人知道台灣

記者顧齊祐／綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，提及出國以後發現很多人不知道台灣，因此比起說「Taiwan」，自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」等，此番言論一出，立刻在網路上掀起討論。而就有網友翻出了鍾明軒過去出國旅遊時的影片，發現他當時對外國人自稱來自台灣，還稱讚台灣形象太好了，與現在的言論形成鮮明對比。

▲鍾明軒登上《百靈果》講述使用Chinese culture的原因。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）



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有網友翻出鍾明軒5年前到沖繩旅遊時的影片，畫面中，鍾明軒在購物後對鏡頭表示，每次買東西時，店員都會問他「Where are you from？（你是從哪裡來的）」時，他都會回答「I'm from Taiwan（我來自台灣）」。他繼續補充說，當自己提到台灣時，店員總是顯得驚訝，讓鍾明軒驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。

▲鍾明軒5年前在沖繩向店員回答「I`m from Taiwan.」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）



過往影片被翻出後，網友們紛紛留言表示「他真的變了，以前的影片比較做自己」、「看看他五年前的臉，跟前陣子上百靈果的臉，這都是同一位嗎」、「最終活成了自己曾經討厭的樣子」「不久前也有人翻出他2022在美國說I'm from Taiwan」。

▲鍾明軒5年前驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）