鍾明軒昔驕傲喊「來自台灣」畫面遭挖出！　如今嘆：沒人知道台灣

記者顧齊祐/綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》,提及出國以後發現很多人不知道台灣,因此比起說「Taiwan」,自介時會用「我們是chinese culture(中華文化)」等,此番言論一出,立刻在網路上掀起討論。而就有網友翻出了鍾明軒過去出國旅遊時的影片,發現他當時對外國人自稱來自台灣,還稱讚台灣形象太好了,與現在的言論形成鮮明對比。

▲鍾明軒登上《百靈果》講述使用Chinese culture的原因。(圖/翻攝自YouTube/百靈果News)



有網友翻出鍾明軒5年前到沖繩旅遊時的影片,畫面中,鍾明軒在購物後對鏡頭表示,每次買東西時,店員都會問他「Where are you from?(你是從哪裡來的)」時,他都會回答「I'm from Taiwan(我來自台灣)」。他繼續補充說,當自己提到台灣時,店員總是顯得驚訝,讓鍾明軒驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。

▲鍾明軒5年前在沖繩向店員回答「I`m from Taiwan.」。(圖/翻攝自YouTube/鍾明軒)



過往影片被翻出後,網友們紛紛留言表示「他真的變了,以前的影片比較做自己」、「看看他五年前的臉,跟前陣子上百靈果的臉,這都是同一位嗎」、「最終活成了自己曾經討厭的樣子」「不久前也有人翻出他2022在美國說I'm from Taiwan」。

▲鍾明軒5年前驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。(圖/翻攝自YouTube/鍾明軒)