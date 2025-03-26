ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾明軒昔驕傲喊「來自台灣」畫面遭挖出！　如今嘆：沒人知道台灣

記者顧齊祐／綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，提及出國以後發現很多人不知道台灣，因此比起說「Taiwan」，自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」等，此番言論一出，立刻在網路上掀起討論。而就有網友翻出了鍾明軒過去出國旅遊時的影片，發現他當時對外國人自稱來自台灣，還稱讚台灣形象太好了，與現在的言論形成鮮明對比。

▲鍾明軒登上《百靈果》講述使用Chinese culture的原因。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

▲鍾明軒登上《百靈果》講述使用Chinese culture的原因。（圖／翻攝自YouTube／百靈果News）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友翻出鍾明軒5年前到沖繩旅遊時的影片，畫面中，鍾明軒在購物後對鏡頭表示，每次買東西時，店員都會問他「Where are you from？（你是從哪裡來的）」時，他都會回答「I'm from Taiwan（我來自台灣）」。他繼續補充說，當自己提到台灣時，店員總是顯得驚訝，讓鍾明軒驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。

▲鍾明軒5年前在沖繩向店員回答「I`m from Taiwan.」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒5年前在沖繩向店員回答「I`m from Taiwan.」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒5年前在沖繩向店員回答「I`m from Taiwan.」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

過往影片被翻出後，網友們紛紛留言表示「他真的變了，以前的影片比較做自己」、「看看他五年前的臉，跟前陣子上百靈果的臉，這都是同一位嗎」、「最終活成了自己曾經討厭的樣子」「不久前也有人翻出他2022在美國說I'm from Taiwan」。

▲鍾明軒5年前驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒5年前驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

▲鍾明軒5年前驚呼「是台灣的形象太好了嗎」。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

推薦閱讀

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救

趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」　憂鬱症發作自殘嚇壞他

金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」　憂鬱症發作自殘嚇壞他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！　僅交往1年：公開承認已是極限

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

活動前5天…金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊上場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鍾明軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《星漢燦爛》曾黎被抓包「轉賣粉絲禮物」！公司急澄清：她不知情
  2. 韓雙人組合四度訪台！　成員驚喜收大壽桃慶生
  3. 玥熹等不到道歉「長文開戰小優」！　公開遭影射傷害時間線
  4. 鍾明軒昔驕傲喊「來自台灣」畫面遭挖出！　如今嘆：沒人知道台灣
  5. 金秀賢2個小三爆是「知名女星」！　《橫豎》與李鎮浩當街起衝突
  6. milet首度跨足大銀幕「合體中島健人演CP」　曝男神私下真面目
  7. 摯友爆「金秀賢養小三、小四」金賽綸全忍了！心疼指控：被玩弄6年
  8. 香蕉愛車「被旁邊開門撞兩次不計較」　車主認出他竟問：能拍照嗎？
  9. 曾國城發聲爆自己真病了　沒挺黃子佼希望外界還他清白
  10. 鄭進一爆當年「後台鬧翻張菲」內幕！　吵到被嗆：小孩子懂什麼

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366